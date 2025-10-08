Ingresar
Se confirmó el fixture del TRFA 2025 para la Región Centro: así jugarán los equipos santiagueños

Los representantes de Santiago del Estero ya conocen sus rivales, zonas y fechas del certamen que comenzará el 19 de octubre.

Hoy 17:06

Se confirmó el cronograma oficial del Torneo Regional Amateur 2025 para la Región Centro, donde varios clubes santiagueños buscarán dar el salto al Federal A. El certamen comenzará el domingo 19 de octubre y contará con cinco zonas integradas por equipos de distintos puntos de la provincia.

Zona 10

Equipos:

  • Def. Monte Quemado
  • Salamanca
  • Talleres (Nueva Esperanza)
  • Los Verdes (Nueva Esperanza)

Fechas:
1ra – 19/10/25

  • Los Verdes vs. Talleres
  • D. Monte Quemado vs. Salamanca

2da – 23 o 24/10/25

  • Salamanca vs. Los Verdes
  • Talleres vs. D. Monte Quemado

3ra – 02/11/25

  • Los Verdes vs. D. Monte Quemado
  • Salamanca vs. Talleres

4ta – 09/11/25

  • Talleres vs. Los Verdes
  • Salamanca vs. D. Monte Quemado

5ta – 16/11/25

  • Los Verdes vs. Salamanca
  • D. Monte Quemado vs. Talleres

6ta – 23/11/25

  • D. Monte Quemado vs. Los Verdes
  • Talleres vs. Salamanca

Zona 11

Equipos:

  • Atlético Icaño (Añatuya)
  • Sportivo Comercio de Campo Gallo (Quimilí)
  • Talleres (Quimilí)
  • La Ensenada (Quimilí)

Fechas:
1ra – 19/10/25

  • A. Icaño vs. La Ensenada
  • AT. Talleres vs. SP. Comercio CG

2da – 23 o 24/10/25

  • SP. Comercio CG vs. A. Icaño
  • La Ensenada vs. AT. Talleres

3ra – 02/11/25

  • A. Icaño vs. AT. Talleres
  • SP. Comercio CG vs. La Ensenada

4ta – 09/11/25

  • La Ensenada vs. A. Icaño
  • SP. Comercio CG vs. AT. Talleres

5ta – 16/11/25

  • A. Icaño vs. SP. Comercio CG
  • AT. Talleres vs. La Ensenada

6ta – 23/11/25

  • AT. Talleres vs. A. Icaño
  • La Ensenada vs. SP. Comercio CG

Zona 12

Equipos:

  • Central Argentino (Sgo. Estero)
  • Agua y Energía (Sgo. Estero)
  • FIDA (El Bobadal)
  • SD. Gramilla (El Bobadal)

Fechas:
1ra – 19/10/25

  • Central Argentino vs. Agua y Energía
  • FIDA vs. SD. Gramilla

2da – 23 o 24/10/25

  • SD. Gramilla vs. Central Argentino
  • Agua y Energía vs. FIDA

3ra – 02/11/25

  • Central Argentino vs. FIDA
  • SD. Gramilla vs. Agua y Energía

4ta – 09/11/25

  • Agua y Energía vs. Central Argentino
  • SD. Gramilla vs. FIDA

5ta – 16/11/25

  • Central Argentino vs. SD. Gramilla
  • FIDA vs. Agua y Energía

6ta – 23/11/25

  • FIDA vs. Central Argentino
  • Agua y Energía vs. SD. Gramilla

Zona 13

Equipos:

  • Atlético Unión Santiago (Sgo. Estero)
  • Comercio Central Unido (Sgo. Estero)
  • Atlético Río Dulce (Termas R. Hondo)
  • Atlético Argentino (Termas R. Hondo)

Fechas:
1ra – 19/10/25

  • AT. Río Dulce vs. AT. Argentino
  • Unión Sgo. vs. Comercio C. U.

2da – 23 o 24/10/25

  • Comercio C. U. vs. AT. Río Dulce
  • AT. Argentino vs. Unión Sgo.

3ra – 02/11/25

  • AT. Río Dulce vs. Unión Sgo.
  • Comercio C. U. vs. AT. Argentino

4ta – 09/11/25

  • AT. Argentino vs. AT. Río Dulce
  • Comercio C. U. vs. Unión Sgo.

5ta – 16/11/25

  • AT. Río Dulce vs. Comercio C. U.
  • Unión Sgo. vs. AT. Argentino

6ta – 23/11/25

  • Unión Sgo. vs. AT. Río Dulce
  • AT. Argentino vs. Comercio C. U.

Zona 14

Equipos:

  • Atlético Vélez Sarsfield (Sgo. Estero)
  • Central Córdoba (Frías)
  • Dos Leones (Frías)
  • Atoj Pozo (Loreto)

Fechas:
1ra – 19/10/25

  • Central Córdoba vs. Dos Leones
  • Atoj Pozo vs. Vélez S.

2da – 23 o 24/10/25

  • Vélez S. vs. Central Córdoba
  • Dos Leones vs. Atoj Pozo

3ra – 02/11/25

  • Central Córdoba vs. Atoj Pozo
  • Vélez S. vs. Dos Leones

4ta – 09/11/25

  • Dos Leones vs. Central Córdoba
  • Vélez S. vs. Atoj Pozo

5ta – 16/11/25

  • Central Córdoba vs. Vélez S.
  • Atoj Pozo vs. Dos Leones

6ta – 23/11/25

  • Atoj Pozo vs. Central Córdoba
  • Dos Leones vs. Vélez S.

