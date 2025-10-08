Habilitá las notificaciones haciendo click aquí y recibí nuestras noticias al instante.
Se confirmó el fixture del TRFA 2025 para la Región Centro: así jugarán los equipos santiagueños
Los representantes de Santiago del Estero ya conocen sus rivales, zonas y fechas del certamen que comenzará el 19 de octubre.
Hoy 17:06
Se confirmó el
cronograma oficial del Torneo Regional Amateur 2025 para la Región Centro, donde varios clubes santiagueños buscarán dar el salto al Federal A. El certamen comenzará el domingo 19 de octubre y contará con cinco zonas integradas por equipos de distintos puntos de la provincia. Zona 10 Equipos: Def. Monte Quemado Salamanca Talleres (Nueva Esperanza) Los Verdes (Nueva Esperanza) Fechas: 1ra – 19/10/25 Los Verdes vs. Talleres D. Monte Quemado vs. Salamanca 2da – 23 o 24/10/25 Salamanca vs. Los Verdes Talleres vs. D. Monte Quemado 3ra – 02/11/25 Los Verdes vs. D. Monte Quemado Salamanca vs. Talleres 4ta – 09/11/25 Talleres vs. Los Verdes Salamanca vs. D. Monte Quemado 5ta – 16/11/25 Los Verdes vs. Salamanca D. Monte Quemado vs. Talleres 6ta – 23/11/25 D. Monte Quemado vs. Los Verdes Talleres vs. Salamanca Zona 11 Equipos: Atlético Icaño (Añatuya) Sportivo Comercio de Campo Gallo (Quimilí) Talleres (Quimilí) La Ensenada (Quimilí) Fechas: 1ra – 19/10/25 A. Icaño vs. La Ensenada AT. Talleres vs. SP. Comercio CG 2da – 23 o 24/10/25 SP. Comercio CG vs. A. Icaño La Ensenada vs. AT. Talleres 3ra – 02/11/25 A. Icaño vs. AT. Talleres SP. Comercio CG vs. La Ensenada 4ta – 09/11/25 La Ensenada vs. A. Icaño SP. Comercio CG vs. AT. Talleres 5ta – 16/11/25 A. Icaño vs. SP. Comercio CG AT. Talleres vs. La Ensenada 6ta – 23/11/25 AT. Talleres vs. A. Icaño La Ensenada vs. SP. Comercio CG Zona 12 Equipos: Central Argentino (Sgo. Estero) Agua y Energía (Sgo. Estero) FIDA (El Bobadal) SD. Gramilla (El Bobadal) Fechas: 1ra – 19/10/25 Central Argentino vs. Agua y Energía FIDA vs. SD. Gramilla 2da – 23 o 24/10/25 SD. Gramilla vs. Central Argentino Agua y Energía vs. FIDA 3ra – 02/11/25 Central Argentino vs. FIDA SD. Gramilla vs. Agua y Energía 4ta – 09/11/25 Agua y Energía vs. Central Argentino SD. Gramilla vs. FIDA 5ta – 16/11/25 Central Argentino vs. SD. Gramilla FIDA vs. Agua y Energía 6ta – 23/11/25 FIDA vs. Central Argentino Agua y Energía vs. SD. Gramilla Zona 13 Equipos: Atlético Unión Santiago (Sgo. Estero) Comercio Central Unido (Sgo. Estero) Atlético Río Dulce (Termas R. Hondo) Atlético Argentino (Termas R. Hondo) Fechas: 1ra – 19/10/25 AT. Río Dulce vs. AT. Argentino Unión Sgo. vs. Comercio C. U. 2da – 23 o 24/10/25 Comercio C. U. vs. AT. Río Dulce AT. Argentino vs. Unión Sgo. 3ra – 02/11/25 AT. Río Dulce vs. Unión Sgo. Comercio C. U. vs. AT. Argentino 4ta – 09/11/25 AT. Argentino vs. AT. Río Dulce Comercio C. U. vs. Unión Sgo. 5ta – 16/11/25 AT. Río Dulce vs. Comercio C. U. Unión Sgo. vs. AT. Argentino 6ta – 23/11/25 Unión Sgo. vs. AT. Río Dulce AT. Argentino vs. Comercio C. U. Zona 14 Equipos: Atlético Vélez Sarsfield (Sgo. Estero) Central Córdoba (Frías) Dos Leones (Frías) Atoj Pozo (Loreto) Fechas: 1ra – 19/10/25 Central Córdoba vs. Dos Leones Atoj Pozo vs. Vélez S. 2da – 23 o 24/10/25 Vélez S. vs. Central Córdoba Dos Leones vs. Atoj Pozo 3ra – 02/11/25 Central Córdoba vs. Atoj Pozo Vélez S. vs. Dos Leones 4ta – 09/11/25 Dos Leones vs. Central Córdoba Vélez S. vs. Atoj Pozo 5ta – 16/11/25 Central Córdoba vs. Vélez S. Atoj Pozo vs. Dos Leones 6ta – 23/11/25 Atoj Pozo vs. Central Córdoba Dos Leones vs. Vélez S.