Ariel Ansaldo abandonó Cuestión de Peso: “Estoy harto de pasarla mal”

El ex Gran Hermano compartió su sentir al conductor Mario Massaccesi, mostrando su vulnerabilidad y el impacto emocional del reality

Hoy 17:12

El clima de tensión y desgaste emocional alcanzó su punto máximo en el estudio de Cuestión de Peso cuando Ariel Ansaldo, conocido como “Big Ari” y ex participante de Gran Hermano, decidió abandonar el programa en vivo tras haber perdido 17 kilos durante su estadía. La renuncia se produjo luego de semanas marcadas por conflictos con el equipo médico y el conductor Mario Massaccesi, situación que el propio Ansaldo calificó como insostenible.

La participación de Ariel Ansaldo en el reality de salud estuvo atravesada por reiterados enfrentamientos tanto con sus compañeros como con los médicos nutricionistas. Según relató el propio participante durante una transmisión en directo, la presión acumulada y el ambiente hostil terminaron por quebrar su voluntad de continuar. En una conversación con Sergio Verón, Ansaldo expresó su frustración al afirmar: “¡No puede ser que te obliguen y uno la pase mal! Se generan discusiones, estrés… No sé qué hago acá”, y solicitó la intervención de Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot.

El malestar de Ansaldo se había intensificado en las últimas semanas, según sus propias palabras, debido a la percepción de un trato negativo por parte del cuerpo médico. El participante de Berazategui fue enfático al declarar: “Me dijeron que hacía todo mal, que iba a sufrir las consecuencias… Dos meses hostigándome con que me iba a ir mal, que iba a fracasar… Estoy harto de pasarla mal en las charlas”.

Visiblemente afectado y al borde de las lágrimas, Ariel Ansaldo comunicó su decisión de abandonar el ciclo. Antes de retirarse del estudio, se dirigió directamente al conductor, Mario Massaccesi, y manifestó: “Basta de estas cosas. ¡No quiero más! Yo fui a las consultas… Hace dos meses que doy explicaciones. Yo vine a bajar de peso y hacer reír a la gente, y me hacen quedar como lo que no soy… Nada es lo que parece en la clínica por momentos. Y yo no encajo… Ya está Mario, me voy”.

La salida de Ansaldo de Cuestión de Peso deja en evidencia las dificultades emocionales y la presión que pueden experimentar los participantes de este tipo de formatos televisivos, incluso cuando logran avances significativos en sus objetivos de salud, como la reducción de 17 kilos en su caso.