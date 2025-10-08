Este viernes exhumarán el cuerpo de Pastor Luna para practicarle una autopsia

En el marco de la causa judicial que investiga la muerte del músico, la fiscalía solicitó la exhumación y autopsia del cuerpo.

Hoy 17:35

La Fiscalía a cargo de la Dra. Sobrero dispuso que el próximo viernes 10 de octubre por la mañana, se realice la exhumación del cuerpo del reconocido chamamecero Pastor Luna, en el cementerio "Divina Misericordia" en la ciudad de Añatuya.

Posteriormente, el cuerpo será trasladado a la ciudad de Santiago del Estero para someterse a una autopsia en el Cuerpo Médico Forense.

La autopsia está programada para las 10 de la mañana del mismo día y estará a cargo de los Dres. Armando Meossi, Canlo Julián y Horacio Alfano.

Esta diligencia se lleva a cabo en el marco de la investigación iniciada tras la muerte del artista, ocurrida el 7 de septiembre.

La muerte de Pastor Luna ha generado un fuerte capítulo judicial, ya que familiares del músico presentaron denuncias contra un médico y contra la clínica privada donde falleció.

La exhumación y autopsia son parte de las medidas adoptadas para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.