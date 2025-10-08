Ingresar
Dictaron prisión preventiva para "lagrimita" y "memo" tras el robo a un maxikiosco

La justicia de Añatuya sentenció a 8 meses de prisión a los dos ladrones que perpetuaron un robo el pasado 3 de septiembre.

Hoy 17:49

La jueza de Añatuya dictó 8 meses de prisión preventiva para Cristian Daniel Arévalo, alias “Lagrimita”, y para Eduardo Rodolfo Falapa, alias “Memo”, por el robo calificado cometido el 3 de septiembre en un maxikiosco de la Ruta 21.

Los delincuentes ingresaron armados con cuchillos, se llevaron $170 mil, cigarrillos y bebidas alcohólicas.

Durante la fuga, el empleado forcejeó con "Lagrimita" quien en su huida cayó al canal, y alli logró inmovilizarlo hasta que llegó la Policía. “Memo” fue detenido días después en allanamientos realizados por la policía en el barrio Rosso.

La Justicia dio a conocer hoy el dictamen de prisión preventiva para ambos, por su participación en el mencionado hecho delictivo, sumado a los antecedentes de ambos, lo cual serían factores de riesgos procesales.

