Los técnicos celebran su día con la tradicional Copa Yanasus

En el marco de la semana del 10 de octubre, se medirán desde las 21 en el complejo de Ingenieros. Luego del partido, compartirán un “tercer tiempo” de camaradería.

Hoy 20:26

En el marco del Día del Técnico, este miércoles por la noche se disputará una nueva edición de la “Copa Yanasus”, el tradicional encuentro que enfrenta a los entrenadores de Santiago del Estero con sus pares de La Banda. El partido comenzará a las 21 horas en el complejo de Ingenieros y promete ser una verdadera fiesta del fútbol local.

Durante la semana se realizaron diversas actividades en homenaje al 10 de octubre, Día del Técnico, que incluyeron charlas y jornadas de capacitación. Esta copa amistosa será el broche de oro de una semana dedicada a quienes trabajan día a día detrás de cada equipo.

Al finalizar el encuentro, los técnicos de ambas ciudades compartirán un “tercer tiempo” para celebrar la camaradería y el espíritu deportivo que caracteriza al grupo. Más allá del resultado, la consigna será la misma: seguir fortaleciendo los lazos entre los formadores del fútbol santiagueño.

