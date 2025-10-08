Cayó en Córdoba el asesino de Gonzalo Acro que estaba prófugo desde el año 2018

Agentes de la Policía Federal Argentina detuvieron en Villa Cura Brochero a “El Pela”, condenado a prisión perpetua por el crimen del hincha de River en 2007.

En el marco del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE) y bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, agentes de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina detuvieron en la localidad cordobesa de Villa Cura Brochero a un hombre de 50 años conocido como “El Pela”, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Gonzalo Acro, ocurrido en 2007 en el barrio porteño de Villa Urquiza. Los tatuajes del prófugo fueron clave para concretar la captura.

El caso se remonta al 7 de agosto de 2007, cuando Acro y su amigo Osvaldo Matera fueron emboscados a la salida de un gimnasio en las calles Bauness y Cullen. Un grupo armado abrió fuego, hiriendo gravemente a ambos. Acro recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna, y falleció dos días después en el Hospital Pirovano. Matera, por su parte, logró recuperarse.

La investigación reveló un trasfondo vinculado a la barra brava de River Plate, lo que derivó en la detención de tres individuos: el ahora capturado “El Pela”, “Pluto” y William Schlenker. En tanto, su hermano Alan Schlenker, también implicado, se presentó ante la Justicia en diciembre de ese mismo año.

En 2011, “El Pela” fue internado en un neuropsiquiátrico por una crisis nerviosa y apartado del juicio oral. En 2018, tras quedar firme su condena a prisión perpetua, se fugó cuando debía presentarse para cumplir la pena.

A partir de ese momento, la División Búsqueda de Prófugos de la PFA inició un extenso trabajo de inteligencia. Mediante el análisis de tatuajes y redes sociales, los investigadores determinaron que el prófugo vivía en Cura Brochero, Córdoba, bajo una identidad falsa y con una nueva vida como director técnico de un equipo de fútbol femenino.

Con la autorización del Juzgado Múltiple de Violencia Familiar y Género de Cura Brochero, a cargo del Dr. José María Estigarribia, se montó un operativo discreto. Al ser identificado, sus tatuajes confirmaron su verdadera identidad, y fue detenido sin resistencia.

El hombre, argentino y de 50 años, quedó a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con tentativa de homicidio igualmente calificado.”