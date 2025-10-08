Fernández tuvo una jornada de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas

Vecinos de la ciudad tuvieron la posibilidad de acceder a la campaña de vacunación y desparasitación canina y felina gratuita.

Hoy 18:17

Con el objetivo de dar continuidad a la campaña sobre la tenencia responsable y el cuidado de las mascotas, el municipio concretó este miércoles un nuevo operativo de vacunación antirrábica y desparasitación de gatos y perros mayores a los tres meses de edad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo se desarrolló en las oficinas de la Dirección de Bromatología y Saneamiento Ambiental y estuvo bajo la coordinación del Médico Veterinario Pablo Lencina, junto al equipo técnico de la Dirección General de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud de la Provincia.

Una gran cantidad de vecinos concurrieron con sus mascotas para acceder al beneficio. Personal capacitado además de la colocación de las vacunas brindó asesoramiento y consejería sobre los cuidados de las máscotas.

El Med. Vet. Pablo Lencina señaló que "estos operativos se realizan permanentemente en diferentes localidades del interior provincial, en Capital y Banda; donde se brinda indicaciones a los concurrentes para que tengan en cuenta que la dosis antirrábica corresponde una vez al año (anual) y es obligatoria por ley, tanto para perros como para gatos".

Lencina remarcó además que en los operativos se suministra antiparasitario interno en pastillas lo cual debe reiterarse cada 3 meses. "Es un trabajo permanente que se hace para concientizar y prevenir el virus de la rabia. Es gratuito y se otorga certificado de vacunación", sostuvo.

Por su parte, la Directora de Bromatología del municipio agradeció al equipo sanitario presente encabezado por el Dr. Lencina y al titular de la Dirección de Medicina Preventiva de la Provincia, Dr. Aldo Gavícola por disponer los medios para concretar el operativo, al igual que al intendente de la ciudad, Dr. Víctor Araujo, quien impulsa las políticas del cuidado de las mascotas y la tenencia responsable, mediante la campaña de castraciones que se realiza de forma mensual.