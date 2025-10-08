Final feliz: un perro policía localizó y salvó a dos niños desaparecidos en un bosque

El operativo se realizó en el bosque nacional Hoosier, en Indiana- EEUU. La hazaña del K-9 mantuvo a salvo a los menores de 11 año que se habían separado de su madre durante una caminata.

Hoy 19:10

Un perro de la unidad K-9 de la Oficina del Sheriff del condado de Brown logró localizar a dos menores de 11 años que estaban desaparecidos en el bosque nacional Hoosier, en Indiana, informaron las autoridades el lunes 6 de octubre. De acuerdo con ABC News, el hallazgo mantuvo a salvo a los niños que se habían separado de su madre durante una caminata, desatando un amplio operativo de búsqueda.

La alarma se activó cerca de las 17:48 hora local del domingo, cuando se reportó que los dos pequeños se separaron de su madre y permanecían sin rastro dentro de una zona boscosa y densa cercana a Sundance Lake, precisó la Oficina del Sheriff del condado de Brown.

Varias agencias colaboraron en la búsqueda, incluyendo el Departamento de Recursos Naturales de Indiana, la Policía de Nashville, el Departamento de Bomberos de Harrison Township y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Sur de Brown.

La búsqueda inicial no obtuvo resultados positivos hasta que el agente Cody Loncaric arribó junto a su can de trabajo, Knox. Según el reporte replicado por ABC News, el perro policía inició el rastreo en un campo cercano al lugar de la desaparición, siguiendo un trayecto aproximado de 503 metros dentro del terreno boscoso. “El K-9 Knox orientó a los equipos de rescate en la dirección correcta y permitió ubicar a los dos menores extraviados”, detalló la Oficina del Sheriff en su comunicado.

Las autoridades no precisaron cuánto tiempo permanecieron extraviados los niños antes de ser localizados, aunque reconocieron la rapidez y coordinación de todos los que participaron en la búsqueda. “Estamos más que agradecidos por el gran trabajo en equipo de todos los involucrados”, subrayó la dependencia en un mensaje dirigido a las familias, compartido por ABC News.

Según los datos citados por el medio estadounidense, el operativo abarcó una superficie extensa en el parque nacional, considerado uno de los mayores corredores forestales del estado de Indiana. Tanto servicios de emergencia locales como equipos especializados en búsqueda y rescate coordinaron el rastreo, aprovechando la experiencia de la unidad K-9.

La extensa vegetación del bosque nacional Hoosier dificultó el avance de los rescatistas. Finalmente, la intervención del agente Loncaric y su perro Knox resultó decisiva para orientar la búsqueda exitosa. ABC News informó que los menores no requirieron atención médica posterior, y se reunieron con su madre a salvo en la zona de operaciones.

El caso pone de relieve la eficacia de la colaboración interinstitucional y la importancia de las unidades K-9 en emergencias de extravío en áreas rurales. Autoridades locales reiteraron la recomendación de extremar precauciones al ingresar a espacios naturales y mantener a los menores bajo supervisión continua.