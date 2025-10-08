Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 OCT 2025 | 22º
X
Somos Deporte

La Selección Argentina homenajeó a Miguel Ángel Russo con un emotivo minuto de silencio

El grupo se reunió en el centro del campo en Miami antes del entrenamiento y recordó al histórico entrenador xeneize, fallecido a los 69 años.

Hoy 20:21

El fútbol argentino está de luto por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. La Selección Argentina, que se encuentra en Miami preparándose para los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico, le rindió un emotivo homenaje al entrenador que falleció este miércoles a los 69 años.

Previo al inicio del entrenamiento, los jugadores se reunieron en el centro del campo, se abrazaron y guardaron un respetuoso minuto de silencio en memoria de Russo. El gesto reflejó la admiración y el respeto que el cuerpo técnico y los futbolistas le tenían al DT, símbolo de humildad y dedicación en el fútbol argentino.

El recuerdo de Russo se suma a la serie de homenajes que se están realizando en clubes e instituciones de todo el país, destacando su trayectoria como técnico de Boca Juniors y su influencia en varias generaciones de futbolistas.

TEMAS Miguel Ángel Russo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un doblete de Maher Carrizo, Argentina goleó a Nigeria y se metió en cuartos del Mundial Sub-20
  2. 2. Santiago del Estero, entre las provincias con mayor crecimiento económico del país
  3. 3. Sabag Montiel fue condenado a 10 años y Uliarte a 8 por el intento de atentado contra Cristina Kirchner
  4. 4. Despierta Santiago presentó las propuestas de cara a las generales de octubre
  5. 5. LdO: el Frente Patria Peronista renovó “su compromiso para un país federal”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT