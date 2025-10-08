La Selección Argentina homenajeó a Miguel Ángel Russo con un emotivo minuto de silencio

El grupo se reunió en el centro del campo en Miami antes del entrenamiento y recordó al histórico entrenador xeneize, fallecido a los 69 años.

Hoy 20:21

El fútbol argentino está de luto por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. La Selección Argentina, que se encuentra en Miami preparándose para los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico, le rindió un emotivo homenaje al entrenador que falleció este miércoles a los 69 años.

Previo al inicio del entrenamiento, los jugadores se reunieron en el centro del campo, se abrazaron y guardaron un respetuoso minuto de silencio en memoria de Russo. El gesto reflejó la admiración y el respeto que el cuerpo técnico y los futbolistas le tenían al DT, símbolo de humildad y dedicación en el fútbol argentino.

El recuerdo de Russo se suma a la serie de homenajes que se están realizando en clubes e instituciones de todo el país, destacando su trayectoria como técnico de Boca Juniors y su influencia en varias generaciones de futbolistas.