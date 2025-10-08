Ruta 11: un nene de dos años murió por un brutal choque donde el auto quedó partido por la mitad

Ocurrió en el límite norte entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar. La madre del pequeño conducía el vehículo y se despistó a alta velocidad.

Hoy 21:26

Un nene de dos años murió esta mañana, alrededor de las 8, por un brutal impacto en la Ruta Provincial 11: un automóvil chocó contra una columna de alumbrado a la altura del kilómetro 503, en la zona del límite norte entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

El automóvil, un Ford Ka color gris, era conducido por la madre del pequeño, una mujer de 32 años quien, luego del impresionante choque, fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde permanece internada luego de sufrir una gran crisis nerviosa al ver a su hijo fallecido en el vehículo.

El niño, llamado Santino, falleció en el acto y no salió despedido del vehículo ya que se lo halló en su sillita de protección, informaron fuentes judiciales a este medio. “A ella se la trasladó junto al bebé en la ambulancia ya que no lo soltaba de sus brazos. No fue utilizado el servicio de morguera para el menor”, expresaron fuentes del caso.

Otra vista del accidente

Cómo fue el choque

Según las primeras investigaciones, el siniestro se produjo a las 7:50 luego de un despiste por velocidad debido a que la conductora habría mordido el cordón de la autovía con la rueda delantera izquierda. La visibilidad era óptima.

Esto generó que el vehículo girase haciendo trompos -en sentido antihorario- y habría impactado en uno de los laterales contra la columna de alumbrado.

Los airbags no se activaron y, fue tal la violencia del choque, que el auto quedó partido por la mitad: una parte del vehículo quedó a varios metros de distancia del resto del rodado.

Trabajaron en el lugar distintas ambulancias, tanto de Mar del Plata como de Mar Chiquita, además de personal de Rescate, de Bomberos y de la Policía. La investigación por lo ocurrido quedó a cargo de la Unidad Funcional N°11, de Delitos Culposos, a cargo del doctor Germán Vera Tapia.

Personal de la Policía Científica realizó peritajes mediante los cuales se intenta sumar más evidencia para confirmar cómo fue la mecánica del siniestro.