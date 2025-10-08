Uno por uno: así votaron los diputados en general el proyecto que restringe el uso de los DNU

Con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones, se aprobó de forma general. Sin embargo, el artículo 3 cayó y toda la norma deberá volver a ser tratada en el Senado.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que cambia el régimen para emitir Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Sin embargo, durante el tratamiento en particular se rechazó uno de los artículos clave, lo que obliga a que la norma regrese al Senado, donde se decidirá si se mantienen las modificaciones o se vuelve al texto original.

Esta nueva legislación, que obtuvo el respaldo previo del Senado con amplio consenso entre figuras del radicalismo, partidos provinciales e incluso algunos miembros disidentes del PRO, introduce cambios a la ley 26.122 de 2006, una norma promovida por Cristina Fernández en la presidencia de Néstor Kirchner.

En total, 140 diputados dieron su voto afirmativo, mientras que 80 optaron por negativo. Por su parte, otros 17 se abstuvieron, mientras que 20 estuvieron ausentes.

Quién votó a favor

Quién votó en contra

Abstenciones y ausentes