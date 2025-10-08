Gerardo Montenegro habló sobre su compromiso con el deporte, la política y el trabajo en Santiago del Estero

El senador y dirigente deportivo repasó su labor en Quimsa y Unión Santiago, y destacó la importancia del trabajo, la producción y la unidad provincial en el desarrollo de la provincia.

Hoy 22:56

El senador Gerardo Montenegro visitó los estudios de Noticiero 7, donde dialogó sobre su vínculo con el deporte y su trayectoria política. En el inicio de la entrevista, expresó que mantiene “las mismas ganas que transmite la afición y la gente”, y destacó que su motivación como dirigente se basa en “el apoyo que uno recibe permanentemente”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al referirse al presente de Quimsa, señaló: “Estamos muy contentos porque somos competitivos durante muchísimo tiempo, hemos logrado éxitos muy importantes. Este año queremos nuevamente ser competitivos y representar lo que es la historia de nuestro básquet”.

Montenegro destacó la rica historia del deporte santiagueño, que —dijo— “empuja a los dirigentes” a seguir creciendo. Recordó que le tocó ser presidente en distintas categorías y que, desde los inicios en la categoría B, “la utopía era salir campeones y superar a instituciones tan fuertes”, afirmando que en Santiago “podemos competir con cualquier equipo”.

El legislador también habló sobre su compromiso con el fútbol y su tarea en el club Unión Santiago: “Soy hincha de Unión Santiago porque en mi época de niñez he jugado allí y tengo muchos amigos. Armamos un equipo de trabajo tratando de volcar la experiencia que adquirí en Quimsa y aplicarla a la gestión deportiva del fútbol”.

Explicó que su objetivo es recuperar la institucionalidad y desarrollar un proyecto deportivo serio: “Si nosotros queremos realmente competir a nivel profesional, tenemos que competir con recursos, con presupuestos. No podemos aspirar a querer competir a nivel nacional con una masa societaria que no supera los 100 socios. Mínimamente, para estar en Nacional B, tengo que lograr llegar a 5.000 socios”.

En ese sentido, aseguró que los dirigentes deben generar confianza en los socios: “Tenemos que demostrar que vamos a administrar bien, que defendemos la institución y no tomamos decisiones irresponsables”.

Montenegro subrayó además el acompañamiento del Estado provincial al deporte y la necesidad de formar jugadores santiagueños con proyección profesional: “Tenemos un proyecto de gestión profesional aplicada al desarrollo de nuestros jugadores, para que los talentos de Santiago del Estero los vayas formando para el profesionalismo, no solo para una competencia local”.

En el tramo político de la entrevista, Montenegro destacó su pertenencia al Frente Cívico por Santiago y su acompañamiento al gobernador Gerardo Zamora durante las últimas dos décadas:

“Tengo una historia de acompañarlo al doctor Zamora en su propuesta, que está basada en la unidad provincial, donde peronistas, radicales, independientes, socialistas, empresarios y trabajadores tenemos un proyecto de provincia que encamine el desarrollo y el crecimiento”.

Expresó que en todos estos años le tocó ser concejal, diputado y senador, siempre acompañando “un proyecto provincial en el que cree”: “Yo provengo del sector social, del deporte, del trabajo, y el proyecto del Frente Cívico contiene, a mi entender, a todos los sectores que uno representa”.

De extracción sindical, el senador resaltó el rol de las políticas provinciales en favor del empleo: “Este gobierno ha marcado como política de Estado que en Santiago haya trabajo. Está la ley de promoción industrial, las fábricas que se han abierto y las fuentes de trabajo que se han creado. Hay una mirada en favor del trabajo y de los derechos de los trabajadores”.

Al analizar la situación nacional, sostuvo que el principal problema económico de Argentina “es la deuda acumulada”, y cuestionó los discursos que responsabilizan a los trabajadores:

“Nos quieren decir que el problema somos los trabajadores, cuando en realidad la solución es que haya más trabajo, más producción, más desarrollo. Nosotros no somos el problema, al contrario, somos la solución”.

Finalmente, destacó el valor social del empleo:

“El trabajo no es solamente lo salarial. Es el componente que significa como ordenador social, la dignidad del jefe de familia que da el ejemplo a sus hijos”.

Montenegro concluyó reafirmando su acompañamiento al proyecto provincial que encabezan Elías Suárez y Carlos Silva, destacando que se trata de “un proyecto que contiene a todos y que piensa en el futuro de Santiago del Estero”.