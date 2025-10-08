Ingresar
En imágenes: así se vivió la primera jornada del Súper 8 de Hockey 2025 en Santiago

Santiago del Estero recibió a los ocho mejores equipos del país en la fase final de la Superliga de Hockey, que se disputará hasta el 12 de octubre.

08/10/2025

Este miércoles comenzó el Súper 8 de Hockey 2025, en Santiago del Estero, que reúne a los ocho mejores clubes del país en busca del título de la Superliga de Hockey (SLH). El torneo se extenderá hasta el 12 de octubre, con intensa acción y partidos que definirán al campeón del año.

Desde Diario Panorama, te mostramos en imágenes lo más destacado de la primera jornada.

El certamen promete varios días de alto nivel competitivo, con clubes históricos y jóvenes talentos en acción, mientras los fanáticos disfrutan de la pasión y el espectáculo en el estadio anfitrión.

