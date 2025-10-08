Neder encabezó multitudinario plenario de Fuerza Patria Peronista en Silípica

“El 26 de octubre, a triunfar en las urnas porque ése será el triunfo del pueblo”, remarcó el candidato a senador nacional.
Fuerza Patria Peronista realizó este miércoles un multitudinario plenario en Simbol, Circuito 195 Arraga departamento Silípica, llevado a cabo en el Complejo Mosteiro, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder junto a los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; y a diputado nacional, Marcelo Barbur, acompañados del comisionado municipal anfitrión y aspirante a la reelección, Ramón Cárdenas.
La apertura estuvo a cargo del comisionado Cárdenas. “Elegimos este sitio para el acto porque tiene gran valor simbólico: aquí mismo durante este último tiempo se hizo realidad el sueño de la planta potabilizadora para la comunidad, que ahora también ya tiene su plazoleta. Y próximamente comenzará la construcción de un moderno Centro de Salud, proyecto ya aprobado. Simbol avanza, Silípica avanza, y queremos seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos”, remarcó Neder.
A su turno “Pichón” Neder puntualizó: “Hoy 8 de octubre es aniversario del natalicio de Juan Domingo Perón, también de la creación del Estatuto del Peón Rural, impulsado bajo su gestión.
Ese Estatuto que generó derechos a los trabajadores de toda esta región, dignificándolos. Eso es el peronismo, como además es la Universidad pública y gratuita para que los hijos de esos peones tengan ascenso social, algo que antes de Perón era imposible”.
“Pero hoy esa posibilidad está en riesgo, porque el Gobierno Nacional la desfinancia para destruirla, retrocediendo 100 años atrás cuando el pueblo no tenía derechos”, fustigó.
“Quitaron todas las partidas para obra pública, vienen a destruir el federalismo volviendo a instalar asimetrías tremendas”.
“Nosotros tenemos una forma de vida con solidaridad, respeto, compañerismo. Nada que ver con esa sociedad de odio y descompromiso que la derecha nos pretende imponer. El 26 de octubre, a triunfar en las urnas con Fuerza Patria Peronista porque ése será el triunfo del pueblo”, concluyó.