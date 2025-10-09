Taron Egerton y Jessica Henwick protagonizarán la comedia romántica ‘Everybody Wants To F*ck Me’

El filme, ambientado en Londres, explorará el mundo de las citas modernas bajo la dirección de Jonathan Schey.

Hoy 07:34

Taron Egerton y Jessica Henwick serán los protagonistas de ‘Everybody Wants To F*ck Me’, una comedia de acción con tintes románticos producida por StudioCanal, LuckyChap Entertainment, Film4 y Parkville Pictures. El proyecto cuenta con guion y dirección de Jonathan Schey, quien también liderará el rodaje previsto para comenzar en noviembre en distintas localizaciones de Londres.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por el momento no se han revelado detalles sobre la trama, aunque se sabe que la historia se desarrollará en el universo contemporáneo de las citas y relaciones modernas, con un tono que combinará humor, romance y acción.

Además de producirla, StudioCanal asumirá la gestión de las ventas internacionales durante el próximo American Film Market (AFM) y se encargará de su distribución cinematográfica en Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Bélgica y Polonia.