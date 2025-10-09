Saoirse Ronan interpretará a Linda McCartney en “The Beatles: A Four-Film Cinematic Event”

La actriz irlandesa dará vida a la fotógrafa, música y activista Linda McCartney en la ambiciosa saga dirigida por Sam Mendes, que narrará la historia de cada miembro de The Beatles en cuatro películas interconectadas.

La cuatro veces nominada al Óscar Saoirse Ronan (Brooklyn) firmó un acuerdo para interpretar a Linda McCartney, la primera esposa de Paul McCartney, en la ambiciosa producción dirigida por Sam Mendes, titulada “The Beatles — A Four-Film Cinematic Event”, según confirmaron múltiples fuentes a Deadline.

Representantes de Sony declinaron hacer comentarios. Ronan se suma a un elenco encabezado por Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr, Joseph Quinn como George Harrison y Harris Dickinson como John Lennon. Cada una de las películas dirigidas por Mendes contará la historia de un miembro distinto de The Beatles, por lo que se espera que Ronan tenga un papel destacado en la entrega centrada en McCartney, aunque aún se desconoce si aparecerá en las otras tres.

Linda McCartney fue fotógrafa, música y activista por los derechos de los animales. Alcanzó notoriedad en la década de 1960 con sus retratos de The Rolling Stones, Jimi Hendrix y The Doors, convirtiéndose en la primera mujer fotógrafa en tener una de sus obras en la portada de la revista Rolling Stone. Se casó con Paul McCartney en 1969 y trabajó junto a él en la banda Wings, durante la etapa posterior a The Beatles. Defensora del vegetarianismo y el bienestar animal, lanzó su propia marca, Linda McCartney Foods, en 1991. Falleció de cáncer en 1998.

Deadline fue el primer medio en informar sobre el proyecto de Mendes, que consistirá en cuatro películas interconectadas, todas programadas para estrenarse en abril de 2028, en lo que promete ser una audaz propuesta cinematográfica. Mendes dirigirá a partir de guiones escritos por Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne, aunque no se ha confirmado cuál de ellos trabaja en cada entrega.

La producción es una colaboración entre Sony Pictures Entertainment y Neal Street Productions, la compañía de Mendes. Los filmes serán producidos por Sam Mendes, Pippa Harris y Julie Pastor (de Neal Street), junto a Alexandra Derbyshire, en asociación con Apple Corps para Sony Pictures.

Este proyecto marca la primera vez que The Beatles y Apple Corps Ltd. autorizan el uso de las historias de vida y la música del grupo en películas de ficción. Además de encargarse de la distribución, Sony Pictures financiará las producciones.

La actriz irlandesa Saoirse Ronan, reconocida por su trabajo en películas de prestigio como Brooklyn, Lady Bird y Mujercitas, ha aparecido recientemente en The Outrun de Nora Fingscheidt y Blitz de Steve McQueen. Próximamente protagonizará Bad Apples, una comedia negra del cineasta Jonatan Etzler que tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto (TIFF). Tal como adelantó Deadline, también compartirá cartel con Austin Butler en Deep Cuts, una historia romántica con temática musical producida por A24 y dirigida por Sean Durkin (The Iron Claw), basada en la novela debut de Holly Brickley.