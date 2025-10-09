Trascendió el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El DT luchó contra una dura enfermedad que le descubrieron en 2017 cuando estaba dirigiendo en Colombia. Su pasión por el fútbol lo llevó a trabajar hasta sus últimos días como entrenador de Boca.

Hoy 07:50

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca falleció después de un largo tratamiento contra el cáncer que lo afectaba desde hacía varios años y decidió dirigir hasta el final.

Según TyC Sports, en las últimas horas trascendió el pedido final del DT a su familia antes de morir: “Russo pidió si podían ponerle ropa de Boca para sus últimos días”. Finalmente, el cuerpo fue retirado de su casa con la indumentaria del Xeneize.

Cuándo será el velatorio de Miguel Angel Russo

Boca puso a disposición de la familia de Russo el estadio para hacer su despedida y que el mundo del fútbol pueda acercarse a Brandsen 805.

Finalmente, la familia aceptó y el último adiós se hará este jueves desde las 10 hasta las 22. Serán 12 horas en el día para que los hinchas de todos los clubes puedan acercarse y despedir a una leyenda. Luego, el viernes, el velatorio continuará de 10 a 12.

El evento se desarrollará en el Hall Central de la Bombonera y podrán ingresar todos aquellos que quieran dar sus condolencias.