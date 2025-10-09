Mia Goth explica cómo prioriza a su hija en medio de su ascendente carrera cinematográfica

La actriz de “Pearl” y “Frankenstein” habló sobre su forma de priorizar a su hija Isabel y la importancia de construir una vida plena fuera del cine.

Hoy 07:52

Mia Goth reflexionó sobre cómo su maternidad ha transformado su manera de elegir proyectos cinematográficos y de vivir su carrera. En una reciente entrevista, la actriz —que comparte a su hija Isabel, de 3 años, con el actor Shia LaBeouf— explicó que busca mantener un equilibrio entre su vida profesional y familiar, priorizando siempre el bienestar de su hija.

«Siempre he sido bastante exigente con los papeles que acepto, pero ahora lo soy aún más», expresó Goth. «Debe tener sentido en varios niveles, porque a menudo te despiertas antes de que tu hijo se levante y regresas a casa después de su hora de dormir. Debes justificar en tu mente esa ausencia».

La actriz, que participará en la nueva versión de “Frankenstein” dirigida por Guillermo del Toro, destacó que su enfoque actual se basa en cultivar una vida significativa fuera del trabajo. «Para tener una carrera satisfactoria, primero hay que construir una vida plena fuera de la industria, que te dé la paciencia para esperar los proyectos adecuados», afirmó.

Mia Goth

Goth también compartió que su hija la acompañó durante el rodaje de “Frankenstein” en las Tierras Altas de Escocia y que planea llevarla a Londres durante el rodaje de su próxima participación en el universo de “Star Wars”.

Mia Goth y Shia LaBeouf se casaron en 2016, aunque se separaron oficialmente en 2018. Sin embargo, los rumores de reconciliación reaparecieron en 2020, cuando ambos fueron vistos usando alianzas.

Mia Goth

En una entrevista posterior, LaBeouf habló con emoción sobre el papel de Goth en su proceso personal. Durante una conversación con Jon Bernthal en Real Ones Podcast, el actor confesó que su expareja fue fundamental en su recuperación tras un periodo difícil.

«Ella me salvó la vida», declaró entre lágrimas. «Estuvo presente para mí cuando no merecía tener a nadie, especialmente a ella. Es la primera vez que realmente entendí lo que es el amor, porque no tenía nada que ofrecerle a cambio».