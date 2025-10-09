Tragedia en la Plaza Gorostiaga: un hombre falleció mientras realizaba ejercicios físicos

A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, el fallecimiento fue confirmado en el lugar.

Hoy 08:20

La Plaza Gorostiaga, ubicada en Leopoldo Lugones, entre Libertad y Sáenz Peña, en la zona oeste de la ciudad Capital, es uno de los puntos de encuentro más populares para quienes practican actividad física en distintos horarios. Sin embargo, anoche, la tragedia sorprendió a quienes se encontraban en el lugar.

Un hombre que realizaba ejercicios físicos sufrió una descompensación repentina mientras se encontraba en plena actividad. Inmediatamente, los presentes pidieron ayuda y se notificó a los paramédicos. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud, el hombre fue declarado sin vida en el lugar. Según la información preliminar, la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio.

El hombre aún no ha sido identificado. Lo que se sabe es que se encontraba solo al momento de la tragedia.