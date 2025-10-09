Detienen a dos policías por el salvaje asalto a dos jubilados de Córdoba

Uno de ellos está acusado de haber "liberado" la zona. El otro, retirado hace tres años, fue capturado junto a su padre por haberle dado supuesto "apoyo" a los delincuentes. Buscan a dos prófugos.

La peor sospecha empieza a asomar detrás del brutal asalto que a fines de agosto dejó a un jubilado al borde de la muerte en Villa Carlos Paz.

Un policía en actividad fue detenido a las 14 de este miércoles cuando se presentó a trabajar en la Departamental local. El fiscal Ricardo Mazzuchi lo acusa de haber “liberado” la zona donde se concretó el salvaje robo el pasado 31 de agosto a la madrugada.

Dante Pedrotti (83) y su esposa Marta Herrera (82) dormían en su casa de la avenida Sarmiento y Curuzú Cuatiá cuando fueron despertados por dos encapuchados que habían logrado ingresar en el domicilio tras forzar una abertura.

Mientras exigían joyas y dinero, e iban descartando otros objetos de valor, los delincuentes sometieron a la pareja con una ferocidad que aún llama la atención.

En su momento, cuando Cadena 3 dio a conocer este caso, ya que nunca había sido informado por la Policía. Fue a partir del testimonio de una mujer que solía cuidar a la pareja, que se conocieron los pormenores estremecedores del asalto.

“Me llamó el yerno diciendo que los habían asaltado. Vine y encontré un desastre, la casa toda dada vuelta. A mi patrón lo subieron en la ambulancia, muy golpeado, con la cabeza ensangrentada por todos lados. A la señora, que es ciega, tenía la cara lastimada, le habían apretado la cara. Estaba muy nerviosa”, contó.

Y agregó: “Eran salvajes, los agarraron con tanta saña, fue impresionante. Él se estaba recuperando de una lesión en la cadera, y ella es no vidente. Estaban totalmente indefensos”.

Antes de marcharse, mientras los jubilados estaban en el suelo, malheridos, los ladrones trabaron las puertas con macetas para impedir que pudieran pedir ayuda rápido.

A causa del ataque, Pedrotti (es militar retirado) resultó con hematomas en la cabeza, coágulos, un pulmón perforado y dos costillas fracturadas, por lo que terminó internado en el Hospital Aeronáutico. Varias veces estuvo al borde de la muerte. Por fortuna, y gracias al esfuerzo médico, este martes recibió el alta, tras estar más de un mes internado.

Bajo absoluto sigilo, la investigación había llegado 10 días atrás al primer sospechoso. Según las fuentes consultadas, se trata de un hombre de apellido Bruno, cuyo vehículo –a nombre de su pareja- fue advertido en las inmediaciones de la vivienda de los jubilados en el momento del asalto. El hombre fue detenido y alojado en la cárcel de Bouwer.

Tras intervenir su teléfono, el jueves de la semana pasada fue detenido su hijo. Se trata de un expolicía, Facundo Bruno, quien ostenta un alto perfil en la ciudad de Villa Carlos Paz.

En junio de 2021, Bruno fue detenido por orden de la fiscal Jorgelina Gómez, quien lo acusó de no concurrír a cumplir con su horario laboral en la Guardia de Infantería en la Departamental Punilla. Según sospechaba, algunos de sus compañeros lo habrían cubierto en su puesto a cambio de una suma de dinero.

Por esa causa hubo otros dos jefes imputados. Bruno estuvo detenido hasta fines de octubre de ese año, cuando recuperó la libertad.

Dos meses después, su nombre quedó envuelto en una densa trama criminal que involucraba una mesa de dinero detrás de una concesionaria de Villa Carlos Paz, que en realidad era una “pantalla” de un narcotraficante que se había cambiado la identidad en el valle de Punilla.

En su momento, los denunciantes aportaron fotos y audios en los que este policía, que en las redes sociales suele ostentar un importante nivel de vida y se exhibía con vehículos de alta gama, y ofrecía tomar dólares y ofrecía intereses. Incluso, se mostraron fotos de él en la concesionaria del narcotraficante. Aquella causa no terminó por involucrarlo.Bruno nunca dejó de ostentar sus músculos en las redes sociales, en las que suele publicar fotos en gimnasios.

El jueves de la semana pasada, un grupo de policías ingresó en su casa por orden del fiscal Mazzuchi, que ordenó detenerlo en el marco de la causa por el asalto a los jubilados. Según contaron los informantes, en medio del operativo, mientras mostraba un teléfono celular, Bruno habría intentado descartar otro aparato similar. Esto fue advertido por uno de los policías, que logró secuestrar el aparato.

Al analizar su contenido, el fiscal encontró datos que comprometerían a un policía en actividad. Ante esto, se ordenó su detención, que se produjo este miércoles cuando se presentó a trabajar.

¿Cuál es la sospecha? Según la hipótesis de la fiscalía, el expolicía Bruno y su padre actuaron de “apoyo” y fueron a las inmediaciones de la vivienda donde ocurrió el asalto. Pero quienes entraron y golpearon a los jubilados fueron dos delincuentes que en la mesa de la investigación se los denomina como “los porteños”, ya que la mujer víctima del robo dijo haber advertido una tonada similar. Aún no fueron identificados.

Afuera, Facundo Bruno habría estado en contacto permanente con el policía Wilson Mansilla, quien estaba de turno y que le habría ido suministrando información en tiempo real sobre el movimiento de las patrullas locales, con el fin de asegurarle que la zona iba a estar “liberada” durante el asalto.

Luego, los Bruno, los “porteños” y el policía Mansilla se habrían encontrado en un sector de la Comuna San Roque, siempre según se investiga.