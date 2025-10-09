Ingresar
Violencia de género en Sumampa: una mujer fue agredida por su expareja con un ladrillo

Como resultado de la agresión, la mujer recibió tres puntos de sutura y se le diagnosticaron 10 días de curación.

Hoy 10:05

Una mujer de 38 años, domiciliada en el Paraje La Trampa, cercano a Sumampa, fue agredida por su expareja, quien le lanzó un ladrillo al rostro tras un conflicto relacionado con mensajes de texto que ella había intercambiado con otro hombre.

Según la denuncia realizada en la Seccional N°33, el hombre, identificado con el apellido Leguizamón, inició una discusión a través de mensajes de texto, donde le reclamó por la comunicación con otro hombre. Primero comenzaron los insultos, pero luego la situación escaló a la violencia física, cuando le lanzó un ladrillo, hiriéndola en el ojo.

La víctima se trasladó al hospital zonal de Sumampa, donde la Dra. Morales constató las lesiones traumáticas en su rostro. Como resultado de la agresión, la mujer recibió tres puntos de sutura y se le diagnosticaron 10 días de curación.

La Fiscal de turno, Dra. Farías González, intervino en el caso, iniciando las investigaciones correspondientes.

