"Democracia y Ciudadanía": la UNSE abordó los desafíos de la Boleta Única de Papel en un conversatorio

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE fue el escenario de un importante conversatorio titulado "Democracia y Ciudadanía", que tuvo como eje central la Boleta Única de Papel, el nuevo sistema de votación que se implementará en las próximas elecciones. El espacio de reflexión y capacitación fue coordinado por los docentes de la unidad académica Francisco Zamora y Hernán Campos.

El evento, organizado por la Facultad, reunió a estudiantes, docentes y público en general interesado en conocer a fondo los desafíos y beneficios de la Boleta Única de Papel como herramienta electoral. La vicedecana de Humanidades, Sandra Moreira, fue la encargada de dar inicio al encuentro, agradeciendo a los disertantes y destacando la importancia de esta iniciativa para fortalecer la democracia a través del conocimiento, el diálogo y la participación.

Moreira subrayó que la formación política y ciudadana es parte integral del compromiso social que asume la universidad pública, señalando que estos espacios son esenciales para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de manera informada y activa.

Por su parte, el decano Marcelino Ledesma remarcó el valor del trabajo conjunto entre el Estado y la Universidad en la creación de conocimiento sobre temas de interés público y social, haciendo énfasis en la colaboración que ha permitido llevar adelante este tipo de encuentros de formación.

Durante su intervención, Hernán Campos compartió algunas de las investigaciones que realiza en el Indes, relacionadas con el sistema político santiagueño y el análisis del partido predominante en la provincia. Agradeció, además, a Francisco Zamora y a la Facultad por su disposición para generar espacios de capacitación sobre el nuevo sistema de votación, que también se ha implementado en zonas rurales.

Francisco Zamora ofreció una exposición detallada sobre el funcionamiento de la Boleta Única de Papel, sus ventajas, diferencias con el sistema tradicional y algunos casos prácticos. Para hacer más interactiva la charla, se organizó un taller práctico en el que los asistentes pudieron simular el acto de votar, utilizando boletas de práctica, lo que generó un dinámico intercambio con el público presente.

El conversatorio culminó con un enriquecedor debate sobre los alcances de esta reforma electoral y su impacto en el fortalecimiento democrático, bajo la premisa de que la democracia no se limita al voto, sino que se construye día a día con la participación activa y el compromiso ciudadano.