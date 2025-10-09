Asteroide 2025 TF "roza" la Tierra a 428 kilómetros: la segunda visita más cercana registrada

Un pequeño asteroide pasó cerca de la Tierra sin causar alarma, pero el evento es relevante por su proximidad. El 2025 TF visitará de nuevo nuestro planeta en 2087.

Hoy 10:30

La semana pasada, un pequeño asteroide, denominado 2025 TF, pasa muy cerca de la Tierra, convirtiéndose en el segundo sobrevuelo más cercano registrado hasta la fecha. La publicación Science Alert califica el evento como una “visita silenciosa” debido a que los científicos no se enteran hasta después de que ocurrió.

El asteroide pasa a 428 kilómetros de la Tierra, una distancia similar a la que separa la Capital Federal de Mar del Plata o a la que viaja la Estación Espacial Internacional (EEI) respecto a nuestro planeta. Este acercamiento no representa un riesgo, ya que el asteroide mide entre 1 y 3 metros de ancho, lo que hace que, incluso si hubiera impactado, no hubiera causado mayores problemas.

El evento ocurre el miércoles pasado, cuando el asteroide sobrevuela la Antártida. Aunque el objeto no fue detectado hasta después de su paso, el Observatorio Kitt Peak-Bok, en Arizona, Estados Unidos, fue el primero en reportarlo. El asteroide fue rastreado posteriormente mediante los datos del Catalina Sky Survey, que lo captó tan solo dos horas después de su paso más cercano.

A pesar de que el asteroide no es una amenaza, el suceso resalta la importancia de seguir monitoreando estos objetos celestes. El 2025 TF regresará a la Tierra en 2087, pero a una distancia mucho mayor, estimada en 8 millones de kilómetros.

La visita más cercana registrada sigue siendo la de 2020 VT4, que pasó a 368 kilómetros de la Tierra en noviembre de 2020.

A pesar de la proximidad de estos eventos, como señala la publicación, es probable que en los 4.500 millones de años de historia de la Tierra hayan ocurrido acercamientos aún más cercanos, aunque muchos de ellos no hayan sido registrados debido a la falta de tecnología en el pasado.