Cavani despidió a Miguel Ángel Russo con un mensaje lleno de emoción

El delantero uruguayo de Boca despidió al entrenador con unas sentidas palabras en sus redes sociales.

Hoy 10:51

El mundo del fútbol continúa despidiéndose de Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles a los 69 años, y uno de los mensajes más emotivos llegó de parte de Edinson Cavani. El delantero uruguayo, referente de Boca Juniors, publicó un conmovedor texto en sus redes sociales para recordar al DT con quien compartió los últimos meses en el club.

“GRACIAS MIGUEL por mostrarnos a todos ese valor tan importante que se llama VALENTÍA. Siempre fue al frente poniendo por delante los objetivos de todo su equipo antes que su situación personal que era muy brava, me sacaré el sombrero hoy y cada día por su fortaleza. Q.E.P.D.”, escribió el Matador, acompañado de una foto junto al entrenador.

El uruguayo ya había mostrado su respeto mediante una historia en su cuenta de Instagram, pero más tarde decidió dedicarle un posteo más profundo y sentido. Sus palabras reflejaron el aprecio y la admiración que Cavani tenía por Russo, no solo como técnico, sino también como persona.

Durante su ciclo con el entrenador, Cavani disputó nueve partidos y marcó dos goles (ante Atlético Tucumán y Banfield). Hasta antes de la lesión en el psoas derecho que lo marginó de las canchas, el delantero era una de las piezas fijas en el esquema de Russo.