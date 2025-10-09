Celina Di Santo, tras el triunfo ante GEBA: “Vamos de a poco, trataremos de llegar a instancias finales"

La jugadora de Lomas Athletic celebró el debut con victoria en el Súper 8 de la Superliga de Hockey y destacó el crecimiento del equipo.

08/10/2025

Tras la importante victoria ante GEBA en el debut del Súper 8, la fase final de la Superliga de Hockey (SLH), que se disputa en Santiago del Estero, Celina Di Santo, se refirió al presente y objetivos de Lomas Athletic en el actual certamen.

“Contentas, GEBA siempre es un rival difícil. Planteamos bien el partido y lo disputamos de buena manera. Alegres de arrancar así”, expresó satisfecha por el rendimiento colectivo en un encuentro que marcó el debut en la competencia.

De cara a lo que viene, Di Santo remarcó que el grupo mantiene los pies sobre la tierra y que el foco está en sostener la evolución del equipo: “Vamos de a poco, trataremos de llegar a instancias finales, pero queremos ir creciendo como lo hicimos durante el año”, afirmó con ilusión.

Además, la jugadora se mostró feliz por competir en el Súper 8: “Estoy disfrutando muchísimo de esta nueva oportunidad que tengo de jugar. El año pasado no pude hacerlo porque estaba en Bélgica”, comentó.

Resultados de la primera jornada:

Damas:

San Fernando 4-0 Ducilo

Universitario de Rosario 2-2 Universitario de Córdoba

Duendes de Rosario 3-4 Córdoba Athletic

Lomas Athletic 1-0 GEBA

Resultados: Caballeros

San Fernando 3-1 GEBA

Universitario de Rosario 2-1 La Salle Córdoba

GER 2-5 Alemán de Mendoza

Mitre 2-1 Banco Provincia

Nota: cortesía de Diego Marqui