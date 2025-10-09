Lanzan una convocatoria para el Ofrecimiento de Cargos y Horas Cátedra en la provincia

El Consejo General de Educación (CGE) de Santiago del Estero convoca a los docentes a participar en el ofrecimiento de cargos y horas cátedra para diversas instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario y superior.
El Consejo General de Educación (CGE), a través de las Direcciones Generales de Nivel Inicial, Nivel Primario, Nivel Secundario y Nivel Superior, informa que se realizará el ofrecimiento de cargos y horas cátedra titulares y suplentes, por necesidad de servicio, en el sistema "Consejo Virtual". El proceso tendrá lugar entre las 00:00 hs. del viernes 10 de octubre y las 23:59 hs. del sábado 11 de octubre de 2025, y se podrá acceder ingresando al Portal Oficial del CGE en www.cgesantiago.gob.ar, sección “Consejo Virtual”.
A continuación, se detallan las vacantes disponibles por nivel educativo:
Nivel Inicial
- Jardín de Infantes Nº 155 “Mi Gorrión” – Región IV – Añatuya, Dpto. Taboada
- Jardín de Infantes Nº 603 Anexo Esc. 1.141 – Región IV – La Simona, Dpto. Taboada
- Jardín de Infantes Nº 101 “Burbujitas” – Región III – Termas de Río Hondo, Dpto. Río Hondo
- Jardín de Infantes Nº 87 “Mi Castillo Encantado” – Región II – La Banda, Dpto. Banda
- Jardín de Infantes Nº 92 “Estrellita Azul” – Región I – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Jardín de Infantes Nº 242 “Manitas Unidas” – Región VIII – Chilca Juliana, Dpto. Salavina
- Jardín de Infantes Nº 628 Anexo Esc. 1.100 – Región III – Cashico, Dpto. Jiménez
Nivel Primario
- Escuela N° 226 Francisco de Aguirre - Jornada Simple - Región II – La Banda, Dpto. Banda
- Escuela N° 1036 Gobernador Adolfo Ruiz - Jornada Simple - Región II – El Aibe, Dpto. Banda
- Escuela N° 1172 - Jornada Simple - Región II – La Banda, Dpto. Banda
- Escuela Hogar N° 1 Eva Perón - Jornada Completa - Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Escuela N° 982 - Jornada Simple - Región VIII – Sumampa, Dpto. Quebrachos
- Escuela Infantil N° 346 Dora Argentina Pece de Barraza - Jornada Simple - Región I – Yacu Chiri, Dpto. Atamisqui
- Escuela N° 631 Genaro de Jesús Gallo - Jornada Completa – Estación Zanjón, Dpto. Capital
- Escuela N° 784 “Sor María Antonia De Paz Figueroa” - Jornada Simple - Región V – Tintina, Dpto. Moreno
- Escuela N° 765 Presidente Juan Domingo Perón - Jornada Simple - Región I – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Escuela Nº 1006 “Ahí Veremos” - Jornada Simple - Región III – Ahí Veremos, Dpto. Pellegrini
- Escuela N° 1161 - Jornada Simple - Región II – Colonia El Simbolar, Dpto. Robles
- Escuela Nº 160 Dr. Ernesto Jerez - Jornada Simple - Región V – Suncho Corral, Dpto. J. F. Ibarra
Nivel Secundario
- Colegio Secundario "Juan Manuel de Rosas" – Real Sayana, Dpto. Avellaneda
- Colegio Secundario del Centenario – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Colegio Secundario "Fray José Genasio Baldan" – Monte Quemado, Dpto. Copo
- Escuela Técnica Nº 12 – Fernández, Dpto. Robles
- Escuela Técnica Nº 8 – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Escuela De Comercio "Martín Miguel de Güemes" – Sumampa, Dpto. Quebrachos
- Colegio Secundario "Sachayoj" – Sachayoj, Dpto. Alberdi
- Colegio Agrotécnico La Granja – La Granja, Dpto. Banda
- Escuela Francisca Jacques – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Agrupamiento Nº 86083 – Cuatro Esquinas, Dpto. Alberdi
- Agrupamiento Nº 86051 – Choya, Dpto. Choya
- Agrupamiento Nº 86057 – Candelaria, Dpto. Copo
Nivel Superior
- IFD Nº 7 – Clodomira, Dpto. Banda
- ESPEA Nº 1 – Santiago del Estero, Dpto. Capital
Para más detalles, los interesados pueden ingresar a la página web del CGE y seguir las pautas establecidas en la Resolución N° 1857/2025 y el LOM 2025.