Se disputó la segunda jornada del Súper 8 de Hockey 2025 en Santiago

El torneo reúne a los ocho mejores clubes del país que competirán durante cinco días para definir al campeón del 2025.

09/10/2025

Este jueves se disputó la segunda jornada del Súper 8, la fase final de la Superliga de Hockey (SLH), en Santiago del Estero. Hay actividad en Caballeros y Damas y estos son los resultados. 

Resultados Damas
Zona A

Lomas Athletic 1-1 Duendes de Rosario
GEBA 2-2 Córdoba Athletic

Zona B

Universitario de Córdoba 0-1 Ducilo
Universitario de Rosario 1-2 San Fernando 

Resultados Caballeros
Zona A

Mitre 3-1 GER
Banco Provincia 5-3 Alemán de Mendoza

Zona B

La Salle Córdoba 1-1 GEBA
Universitario de Rosario 0-4 San Fernando 

Resultados de la primera jornada

Damas:

San Fernando 4-0 Ducilo
Universitario de Rosario 2-2 Universitario de Córdoba
Duendes de Rosario 3-4 Córdoba Athletic
Lomas Athletic 1-0 GEBA 

Caballeros:

San Fernando 3-1 GEBA
Universitario de Rosario 2-1 La Salle Córdoba
GER 2-5 Alemán de Mendoza
Mitre 2-1 Banco Provincia

Grupos

En damas, Lomas, GEBA, Duendes y Córdoba Athletic forman parte de la zona A. Mientras que San Fernando, Ducilo, Universitario de Rosario y Universitario de Córdoba componen la zona B.

Mitre, Banco Provincia, Gimnasia y Esgrima de Rosario y Alemán de Mendoza, componen la zona A del torneo de caballeros. En la zona B se encuentran San Fernando, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, Universitario de Rosario y La Salle.

Disputa de torneo

Cada torneo está compuesto por los cuatro ganadores de la Fase 1 de la Superliga de Hockey 2025, el campeón de la edición 2024 y los tres mejores equipos clasificados por la Asociación de Buenos Aires.

El formato del certamen es igual en ambas ramas: los primeros tres días de competencia se disputará la fase de grupos. Quienes resulten en los dos primeros puestos de cada zona disputarán las semifinales el día sábado y, quienes consigan la victoria, obtendrán su pase a la final que se desarrollará el domingo a las 14.00 en el caso de las damas y a las 16.00 en los caballeros. El equipo que resulte campeón también asegurará su cupo para el próximo año.

El escenario del torneo será el Estadio Polideportivo de Santiago del Estero, tal como lo fue en la edición del 2023. El mejor hockey del país volverá a latir en la cancha que vio jugar a Leones, Leonas y a los mejores seleccionados del mundo.

