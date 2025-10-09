Ingresar
Sin colores de por medio: un hincha de River fue a despedir a Miguel Ángel Russo

El gesto emocionó a todos en las instalaciones del club, donde el Mundo Boca despide al histórico entrenador con un profundo respeto y reconocimiento. El simpatizante se ganó los aplausos por su acto de respeto para con el entrenador.

Hoy 12:43
Hincha de River

La despedida de Miguel Ángel Russo en La Bombonera dejó imágenes cargadas de emoción y respeto, pero una de ellas destacó por encima del resto: un hincha de River se acercó hasta el estadio de Boca para darle el último adiós al histórico entrenador, en un gesto que trascendió los colores y conmovió al mundo del fútbol argentino.

Con la camiseta del Millonario, el simpatizante fue captado por las cámaras mientras ingresaba al club para rendir homenaje a Russo. Su presencia, lejos de generar rechazo, fue recibida con aplausos y muestras de respeto por parte de los hinchas xeneizes que aguardaban en los alrededores del estadio. 

El gesto simbolizó la unidad y admiración que Russo despertó en todo el fútbol argentino, sin importar rivalidades ni banderas. Su trayectoria, marcada por la humildad, el trabajo y la fortaleza personal, lo convirtió en una figura respetada incluso por los simpatizantes de clubes rivales.

El velatorio de Russo se llevó a cabo este jueves en La Bombonera, donde jugadores, dirigentes e hinchas se acercaron para despedir al entrenador que marcó una era en Boca y que dejó una huella imborrable en el fútbol nacional.

La imagen del hincha de River despidiendo a Russo resume lo que muchos sienten hoy: cuando el respeto es genuino, los colores quedan en segundo plano.

