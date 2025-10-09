Minuto de silencio en River por la muerte de Miguel Ángel Russo

El plantel, comandado por Marcelo Gallardo, rindió homenaje al entrenador de Boca y el club envió un arreglo floral a La Bombonera.

La trágica noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, sacudió al fútbol argentino. El DT, que murió este miércoles 8 de octubre a los 69 años, fue recordado este jueves por River Plate en un emotivo gesto de respeto y solidaridad.

Durante el entrenamiento en el River Camp de Ezeiza, Marcelo Gallardo dedicó unas palabras a la memoria de Russo y, acto seguido, todo el plantel se reunió alrededor del círculo central para un minuto de silencio en su homenaje. “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, había escrito el club en sus redes sociales apenas se confirmó la noticia.

Además del gesto durante la práctica, River envió un arreglo floral con los colores azul y amarillo a La Bombonera, donde se realiza el velorio de Russo este jueves. Desde Núñez evaluaban también la posibilidad de que algún dirigente, entre ellos Jorge Brito, pudiera acercarse personalmente a darle el último adiós al histórico entrenador.

El clima en el club es de congoja y respeto, conscientes de que la rivalidad futbolística queda de lado ante la pérdida de un referente del fútbol argentino. Mientras los hinchas pasan por La Bombonera para despedirse, el gesto de River refleja la unidad y el respeto que Russo generó más allá de los colores.