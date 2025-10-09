Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 OCT 2025 | 30º
X
Somos Deporte

Minuto de silencio en River por la muerte de Miguel Ángel Russo

El plantel, comandado por Marcelo Gallardo, rindió homenaje al entrenador de Boca y el club envió un arreglo floral a La Bombonera.

Hoy 13:05
River minuto de silencio

La trágica noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, sacudió al fútbol argentino. El DT, que murió este miércoles 8 de octubre a los 69 años, fue recordado este jueves por River Plate en un emotivo gesto de respeto y solidaridad.

Durante el entrenamiento en el River Camp de Ezeiza, Marcelo Gallardo dedicó unas palabras a la memoria de Russo y, acto seguido, todo el plantel se reunió alrededor del círculo central para un minuto de silencio en su homenaje. “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, había escrito el club en sus redes sociales apenas se confirmó la noticia.

Además del gesto durante la práctica, River envió un arreglo floral con los colores azul y amarillo a La Bombonera, donde se realiza el velorio de Russo este jueves. Desde Núñez evaluaban también la posibilidad de que algún dirigente, entre ellos Jorge Brito, pudiera acercarse personalmente a darle el último adiós al histórico entrenador.

El clima en el club es de congoja y respeto, conscientes de que la rivalidad futbolística queda de lado ante la pérdida de un referente del fútbol argentino. Mientras los hinchas pasan por La Bombonera para despedirse, el gesto de River refleja la unidad y el respeto que Russo generó más allá de los colores.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Club Atlético River Plate Miguel Ángel Russo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Trascendió el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
  2. 2. Triple crimen de Florencio Varela: una de las detenidas se quebró, dijo que “le robaron 30 kilos de cocaína al Duro” y contó detalles escalofriantes
  3. 3. Tragedia en la Plaza Gorostiaga: un hombre falleció mientras realizaba ejercicios físicos
  4. 4. “No me esperen mañana”: Yanina Latorre contó el escándalo en MasterChef Celebrity por el primer famoso que renunció
  5. 5. Se tragó 8 ranas vivas para aliviar un dolor y terminó peor
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT