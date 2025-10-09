Thiago Medina salió del hospital tras casi un mes internado: "La moto ya está, ya fue"

El influencer y ex-participante de Gran Hermano 2022 fue dado de alta luego de una compleja internación de 28 días, donde atravesó tres intervenciones quirúrgicas y complicaciones respiratorias.

Hoy 14:06

Tras 28 días de internación, Thiago Medina recibió el alta médica en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, rodeado de su familia y con la emoción reflejada en su rostro. El influencer, famoso por su participación en Gran Hermano 2022 (Telefe), pasó gran parte de su tiempo en la unidad de cuidados intensivos y sufrió complicaciones graves, incluidas tres intervenciones quirúrgicas y problemas respiratorios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al salir del hospital en silla de ruedas, Thiago no pudo ocultar su felicidad, mostrando su agradecimiento por el apoyo recibido durante su recuperación. "Cuando me desperté, pensé en tomar agua. Cuando me dieron el alta, lo primero que pensé fue en ir a ver a mis hijas", comentó, visiblemente emocionado.

El influencer aprovechó la ocasión para hablar de su proceso de recuperación, destacando que necesita seguir con rehabilitación para poder recuperar por completo su salud tras el accidente que lo dejó hospitalizado. "Tengo que hacer reposo por el tema del choque", explicó.

Sobre la posibilidad de volver a subirse a una moto, Thiago fue tajante: "No, la moto ya está, ya fue", dejando claro que no tiene intenciones de regresar a esa actividad.

Además, agradeció a la atención médica recibida en el hospital: "La atención fue de 10, estuvieron en todo lo que necesité, apoyándome", expresó. Por último, aprovechó para agradecer a todos sus seguidores: "Muchas gracias a la gente que me apoyó, por seguirme y acompañarme en este proceso que fue tan duro".