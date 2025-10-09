Ordenaron la captura internacional de los tíos de "Pequeño J" por el triple femicidio

El operativo para dar con estos prófugos está siendo llevado a cabo por Interpol y las fuerzas de seguridad federales y provinciales de todo el país.

Hoy 14:11

La Justicia ha dado un paso importante en la investigación del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, donde Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo fueron brutalmente asesinadas. El Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ha emitido una orden de captura nacional e internacional para Manuel David Valverde Rodríguez, conocido como el tío de Pequeño J, y David Gustavo Morales Huamani, alias "El Loco David" o “Tarta”, quienes fueron identificados por Celeste Guerrero durante la indagatoria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Valverde Rodríguez, nacido en Perú en 1980, fue reconocido por Guerrero como uno de los sujetos con guantes de látex presentes en el lugar del crimen. La testigo, en su declaración, recordó cómo Valverde llevaba puesta una camiseta azul de AFA y una gorra negra, y fue uno de los hombres que dejó a los presuntos narcos cerca de su casa.

De acuerdo a fuentes policiales, Valverde Rodríguez es conocido por su vinculación con la banda "La Jauría" y tiene antecedentes de homicidio, además de varios viajes a Argentina. Por otro lado, David Morales Huamani, nacido en 1988, fue también identificado por Guerrero como un hombre con guantes en la misma escena del crimen. Morales Huamani es conocido como "El Loco David" o “Tarta” y fue reconocido por su implicación en el traslado de las víctimas, tal como lo relató Víctor Sotacuro Lázaro, el chofer detenido en Bolivia, quien señaló a "El Tarta" como uno de los principales sospechosos.

El operativo para dar con estos prófugos está siendo llevado a cabo por Interpol y las fuerzas de seguridad federales y provinciales de todo el país. La carga inmediata de las órdenes de captura fue solicitada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Además, Alex Roger Idone Castillo, otro prófugo implicado en el crimen, permanece con captura internacional por ser encontrado en posesión de 51 kilos de cocaína, lo que también lo vincula con el narcotráfico en el caso. Se asegura que Idone iba en el mismo vehículo que los otros sospechosos la noche del crimen.

En paralelo, la "arrepentida" Magalí Celeste González Guerrero, quien fue la primera en confesar detalles cruciales sobre la masacre, continúa colaborando con la justicia. Durante su ampliación de indagatoria, relató cómo las víctimas fueron engañadas, bajando del vehículo "sonrientes, como si vinieran a una fiesta", antes de ser brutalmente asesinadas. Su abogado, Daniel Giaquinta, pidió más seguridad para su defendida, quien sigue bajo la protección de la justicia tras aportar información clave.

El fiscal Carlos Arribas sigue avanzando en la investigación con la prórroga de las prisiones preventivas para los otros detenidos, incluidos González Guerrero y su pareja, Miguel Villanueva, entre otros.