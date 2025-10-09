Mauricio Macri respaldó a LLA y advirtió sobre el voto funcional al kirchnerismo

El expresidente se unió al mensaje de Fernando de Andreis, advirtiendo sobre los riesgos del voto dividido y el impacto de las terceras vías en las elecciones del 26 de octubre.

Hoy 14:14

En medio de la campaña hacia las elecciones del 26 de octubre, Mauricio Macri volvió a respaldar a La Libertad Avanza (LLA), unificando su posición con la advertencia de Fernando de Andreis, candidato a diputado de la coalición libertaria en CABA. Macri destacó los peligros de un voto fragmentado que beneficia al kirchnerismo, apuntando a las terceras vías que, según él, terminarían favoreciendo a Alberto Fernández y Cristina Kirchner al dividir el voto opositor.

En respuesta a una publicación en X (ex Twitter) de De Andreis, el exmandatario recordó las elecciones de 2019, donde un grupo de votantes, molestos con la gestión, optaron por apoyar a un candidato "cualquiera", lo que llevó a la victoria de la fórmula del Frente de Todos. "La mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente", dijo Macri, reflexionando sobre las consecuencias de esas decisiones.

De Andreis señaló que el próximo 26 de octubre se vivirá un “virtual balotaje” entre la alianza violeta y amarilla (LLA + PRO) y el kirchnerismo. Según su argumento, la fragmentación del voto provocada por otras listas, como las de Lousteau, Manes, Ocaña y los candidatos de la Coalición, terminará favoreciendo al oficialismo. "La situación ya la conocemos bien", añadió, advirtiendo que la fragmentación podría fortalecer la hegemonía del peronismo.

El expresidente Macri, quien actualmente se encuentra en Europa por motivos familiares, también respaldó el análisis de De Andreis y ratificó su posición sobre las consecuencias de un voto dividido. En sus redes sociales, el exjefe de Estado remarcó que no sólo se trata de enfrentarse al kirchnerismo, sino también a las fuerzas que, a su juicio, ayudan indirectamente a su permanencia en el poder.

Asimismo, el exlíder de Cambiemos destacó la importancia de un voto claro para evitar lo que él considera un "funcionalismo al kirchnerismo", refiriéndose a los votos que no se alineen con la alianza LLA + PRO. "Cada voto que no vaya a nuestra alianza, va para los Taiana, los Grabois, los Itai Hagman", advirtió Macri.

Por su parte, Javier Milei, quien lidera La Libertad Avanza, también se refirió al respaldo de Macri y a las sugerencias sobre cómo mejorar la administración. En una entrevista reciente, Milei manifestó que tomará en cuenta las sugerencias del expresidente para mejorar las áreas que aún no funcionan adecuadamente, destacando que tiene "la mejor disposición" para llevar a cabo los cambios necesarios.