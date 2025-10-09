Octubre Rosa en el Nuevo Hospital Zonal de Campo Gallo

Con un acto llevado a cabo en el hall central del edificio se dio inicio al mes que recuerda la importancia del diagnóstico temprano del cáncer de mama.

Hoy 17:16

En el recientemente inaugurado Hospital Zonal de Campo Gallo se dio inicio al Octubre Rosa y al Día del Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de Octubre, con una serie de actividades para concientizar y promover la detección temprana de la patología.

Organizado por el Servicio de Obstetricia, Salud Sexual y Reproductiva en conjunto con el Servicio de APS (Atención Primaria de la Salud)) del Hospital Zonal.

En hall de ingreso la Lic. en Obstetricia Flavia Iñigues Tulli y del Servicio de APS la Supervisora Silvia Coronel y los Agentes Sanitarios Cecilia Díaz, Mayra Suárez y Marta Roger ante las vecinas y pacientes se hizo hincapié en la sintomatología, en la importancia de la concurrencia al control ginecológico y obstétrico, al autoexamen mamario y a los exámenes para la detección temprana y oportuna del cáncer de mama, entregaron cintas rosas y golosinas.

Durante todo el mes se darán charlas sobre concientización y la colocación de parches mamarios a mujeres de 40 años en adelante, para de acuerdo a los resultados si se detecta alguna afección ser estudiada en mayor profundidad por los distintos especialistas y con la importante tecnología puesta en funcionamiento en el nosocomio.