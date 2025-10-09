Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 OCT 2025 | 32º
X
WhatsApp

Octubre Rosa en el Nuevo Hospital Zonal de Campo Gallo

Con un acto llevado a cabo en el hall central del edificio se dio inicio al mes que recuerda la importancia del diagnóstico temprano del cáncer de mama.

Hoy 17:16

En el recientemente inaugurado Hospital Zonal de Campo Gallo se dio inicio al Octubre Rosa y al Día del Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de Octubre, con una serie de actividades para concientizar y promover la detección temprana de la patología.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Organizado por el Servicio de Obstetricia, Salud Sexual y Reproductiva en conjunto con el Servicio de APS (Atención Primaria de la Salud)) del Hospital Zonal.

En hall de ingreso la Lic. en Obstetricia Flavia Iñigues Tulli y del Servicio de APS la Supervisora Silvia Coronel y los Agentes Sanitarios Cecilia Díaz, Mayra Suárez y Marta Roger ante las vecinas y pacientes se hizo hincapié en la sintomatología, en la importancia de la concurrencia al control ginecológico y obstétrico, al autoexamen mamario y a los exámenes para la detección temprana y oportuna del cáncer de mama, entregaron cintas rosas y golosinas.

Durante todo el mes se darán charlas sobre concientización y la colocación de parches mamarios a mujeres de 40 años en adelante, para de acuerdo a los resultados si se detecta alguna afección ser estudiada en mayor profundidad por los distintos especialistas y con la importante tecnología puesta en funcionamiento en el nosocomio.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Trascendió el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
  2. 2. Triple crimen de Florencio Varela: una de las detenidas se quebró, dijo que “le robaron 30 kilos de cocaína al Duro” y contó detalles escalofriantes
  3. 3. Tragedia en la Plaza Gorostiaga: un hombre falleció mientras realizaba ejercicios físicos
  4. 4. En vivo: el mundo del fútbol se une para despedir a Miguel Ángel Russo en La Bombonera
  5. 5. Se tragó 8 ranas vivas para aliviar un dolor y terminó peor
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT