Octubre Rosa en el Nuevo Hospital Zonal de Campo Gallo

Con un acto llevado a cabo en el hall central del edificio se dio inicio al mes que recuerda la importancia del diagnóstico temprano del cáncer de mama.
En el recientemente inaugurado Hospital Zonal de Campo Gallo se dio inicio al Octubre Rosa y al Día del Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de Octubre, con una serie de actividades para concientizar y promover la detección temprana de la patología.
Organizado por el Servicio de Obstetricia, Salud Sexual y Reproductiva en conjunto con el Servicio de APS (Atención Primaria de la Salud)) del Hospital Zonal.
En hall de ingreso la Lic. en Obstetricia Flavia Iñigues Tulli y del Servicio de APS la Supervisora Silvia Coronel y los Agentes Sanitarios Cecilia Díaz, Mayra Suárez y Marta Roger ante las vecinas y pacientes se hizo hincapié en la sintomatología, en la importancia de la concurrencia al control ginecológico y obstétrico, al autoexamen mamario y a los exámenes para la detección temprana y oportuna del cáncer de mama, entregaron cintas rosas y golosinas.
Durante todo el mes se darán charlas sobre concientización y la colocación de parches mamarios a mujeres de 40 años en adelante, para de acuerdo a los resultados si se detecta alguna afección ser estudiada en mayor profundidad por los distintos especialistas y con la importante tecnología puesta en funcionamiento en el nosocomio.