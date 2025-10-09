Termas: detuvieron a un joven con pedido de captura nacional por una causa de narcotráfico

Durante el operativo, que se extendió por casi dos horas, se allanaron viviendas en la localidad de Lescano, y otra en la intersección de calle Solís y Virgen del Valle, del barrio Villa Balnearia.

En horas de la madrugada de este jueves, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas – Sección Termas de Río Hondo llevó adelante un importante procedimiento judicial en el marco de la causa “Legajo N° 614/2025 – Castro Hugo y otros s/ Infracción a la Ley de Estupefacientes con fines de comercialización agravado (en perjuicio de la salud pública)”, con intervención del Juzgado a cargo del Dr. Silvio Salice y la Fiscal Dra. Daiana Pérez Vicens.

El operativo se inició alrededor de las 4:00 de la madrugada y se extendió hasta las 5:45, concretándose dos órdenes de allanamiento en distintos puntos del departamento Río Hondo: una vivienda ubicada en la localidad de Lescano, y otra en la intersección de calle Solís y Virgen del Valle, del barrio Villa Balnearia de esta ciudad.

Las medidas tuvieron como objetivo la detención de un individuo vinculado a la mencionada investigación por comercialización agravada de estupefacientes, y el secuestro de elementos relacionados con dicha actividad ilícita.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron la detención de G. del J. Chávez de 28 años, domiciliado en el barrio Villa Nueva, sobre quien pesaba una orden de captura nacional por hechos investigados meses atrás. En abril y julio de este año, en el marco de la misma causa, se habían realizado allanamientos en su anterior domicilio que culminaron con el secuestro de más de 922 dosis de cocaína y la detención de un familiar suyo, de apellido Castro.

Como resultado del operativo de este jueves, la policía secuestró un envoltorio con sustancia compactada de color blanco, que tras las pruebas de orientación arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, además de un teléfono celular, el cual será remitido a peritaje.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó alojado a disposición de la Justicia, en tanto se comunicaron las novedades al juzgado y a la fiscalía intervinientes.