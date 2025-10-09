Humanidades llevó sus propuestas académicas a estudiantes secundarios de Remes y Pampa Muyoj

Docentes y alumnos de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE visitaron las sedes de los Agrupamientos N° 86120 y N° 86121-122.

Hoy 19:42

Con el objetivo de promover el acceso a la educación superior y dar a conocer las carreras que ofrece la unidad académica, un grupo de docentes y estudiantes avanzados de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud visitaron las sedes educativas ubicadas en las localidades de Remes y Pampa Muyoj.

La actividad fue encabezada por Carla Ferreyra, docente de la Facultad, quien destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre la universidad y las comunidades del interior.

“Queremos que los jóvenes sepan que la universidad pública los espera, que hay un lugar para cada uno de ellos. Acercarnos a sus escuelas es una manera de acompañar sus sueños y mostrarles que continuar sus estudios es posible”, expresó Ferreyra.

Durante la jornada, los estudiantes secundarios participaron de charlas informativas donde pudieron conocer las propuestas académicas de la Facultad de Humanidades y dialogar sobre las oportunidades que ofrece la educación universitaria para su desarrollo personal y profesional.

La actividad se desarrolló en un clima de entusiasmo y participación, reflejando el compromiso de la universidad con la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa en todo el territorio provincial.

Desde ambas comunidades educativas expresaron sus agradecimientos a la UNSE y a la Facultad de Humanidades por su predisposición y compromiso con el interior. “Creemos firmemente que la educación es el motor del desarrollo y que cada joven del interior merece tener las mismas oportunidades para crecer y proyectar su futuro. Para nosotros es un honor que la Facultad visite nuestros colegios”, expresaron.