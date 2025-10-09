El GP3 Chile completó la primera jornada de actividad

Las categorías que giraron este jueves fueron, GP3 Cup, 300 y 400 SSP. También lo hizo la divisional que es semillero de pilotos Talent Cup, los SBK Amateur, SBK Expertos y SBK Senior, junto a las destacadas RS 600, 660 SP y 700.

Hoy 19:44

Se completó la primera jornada de entrenamientos del GP3 Chile, todas las categorías salieron a pista y tomaron el primer contacto con el circuito internacional.

El Autódromo de Termas de Río Hondo, fue escenario este jueves de la jornada apertura del GP3 Chile que desarrolló el cronograma previsto desde las 9 horas hasta pasadas las 17:30, cada divisional tuvo tandas de 25 y 20 minutos respectivamente.

Las categorías que giraron este jueves fueron, GP3 Cup, 300 y 400 SSP. También lo hizo la divisional que es semillero de pilotos Talent Cup, los SBK Amateur, SBK Expertos y SBK Senior, junto a las destacadas RS 600, 660 SP y 700.