Martín Villagrán tras la derrota ante Obras: "Hay que mejorar la imagen”

Tras la caída de Olímpico de La Banda por 86 a 67 ante Obras, en lo que fue su tercera presentación en la Liga Nacional de Básquet 2025/26, el entrenador Martín Villagrán hizo un balance del momento del equipo, que acumula un récord de 1-2 en el arranque de la temporada.

“No nos pasamos la bola, necesitamos pasarnos el balón. 60 puntos es poco y 80 es mucho. Estamos en construcción, somos un equipo que tiene poco trabajo junto y los rivales te lo hacen notar. Hay que mejorar la imagen”, expresó el DT con autocrítica tras el encuentro disputado en Buenos Aires.

Villagrán enfrentará a Gimnasia Comodoro Rivadavia, institución en la que es muy querido, habló de la carga emocional del encuentro: “Va a ser especial porque me crié en el club y ahora me toca estar en Olímpico. El cariño que me tiene la gente es enorme”, destacó.

Pese al inicio irregular, el técnico confía en el potencial del plantel: “Tenemos buen material, depende de nosotros revertir la imagen. Hay cosas para corregir, pero también muchas para construir”, cerró Villagrán, quien ya piensa en el próximo compromiso del Negro bandeño en busca de su segunda victoria en la competencia.