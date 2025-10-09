La reflexión de Scaloni por la muerte de Russo: "Ha dejado un legado de cómo debe ser uno"

El DT de la Selección se tomó un momento en conferencia para recordar a Miguelo y reveló cómo recibió el plantel la noticia: "Quedamos en shock".

Hoy 20:41

La partida de Miguel Ángel Russo conmovió al fútbol argentino. Las muestras de cariño se sucedieron constantemente este jueves, valorando acaso el tremendo legado que dejó el DT. Por eso, Lionel Scaloni no dudó en abrir su conferencia de prensa recordando al fallecido entrenador.

"Ayer (por este miércoles) recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación", comenzó explicando y resaltó: "Fue un tipo muy querido en el mundo del fútbol, en donde ha dejado una huella que será imborrable. Muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo en el pensamiento de cómo es una persona, así que muy triste y le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y seres queridos".

A su vez contó cómo recibió la noticia el plantel de la Selección, que se está entrenando en Miami: "A nosotros nos agarró en medio del entrenamiento y nos dejó descolocados. No sabíamos qué hacer en ese momento y entramos un poco en shock, por eso hicimos ese minuto de silencio". Es así que volvió a indicar que se encuentra "muy triste" y que "después de eso no hay nada más importante".

Por último resaltó que Russo "ha dejado un legado de cómo tiene que ser y comportarse uno en una cancha de fútbol... Cuando todos los hinchas de diferentes equipos están de acuerdo en cómo es una persona, eso dice mucho de él. Le mando un fuerte abrazo a su familia", cerró.











