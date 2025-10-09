8 de Abril: detuvieron a tres personas y secuestraron drogas en importante operativo policial

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas. Cocaína y marihuana fueron las sustancias halladas.

Hoy 22:02

En relación a una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó adelante en la tarde de hoy un amplio operativo que incluyó cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad Capital.

Las medidas judiciales, realizadas con autorización del magistrado competente y bajo la dirección de la Fiscalía interviniente, se concretaron en viviendas ubicadas en losbarrios 8 de Abril, Belgrano e Islas Malvinas.

Drogas y dinero secuestrado

Entre todos los procedimientos, secuestraron 16 envoltorios de cocaína con un peso total de 149 gramos, y un envoltorio de marihuana. Además, se incautaron cuatro balanzas de precisión con restos de cocaína, cuatro teléfonos celulares de alta gama y dinero en efectivo que asciende a $336.200.

Como resultado del operativo, fueron detenidas tres personas, dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, sindicados como presuntos responsables de la comercialización de estupefacientes en la zona.

Detenidos por narcomenudeo

El procedimiento contó con la colaboración de personal otras dependencias, garantizando la seguridad del despliegue.

De esta manera, la Dirección General de Drogas Peligrosas continúa con las acciones de prevención y lucha contra el narcotráfico en todo el territorio provincial.