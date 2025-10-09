El Circo de los Dinosaurios llegó a Santiago del Estero y Diario Panorama sortea entradas

Entrá a la nota y enterate de cómo participar para ganarte entradas.

Hoy 23:12

El asombro y la diversión se apoderan de Santiago del Estero con la llegada del Circo de los Dinosaurios, un espectáculo único que combina el arte circense con la magia del pasado prehistórico. Bajo la gran carpa instalada en Avenida Libertad y Sebastián Ávalos, los santiagueños podrán disfrutar de una experiencia inolvidable con dinosaurios realistas que sorprenden por su tamaño, movimiento y sonido.

Un show para toda la familia

El circo ofrece funciones para grandes y chicos, con una puesta en escena llena de luces, música, acrobacias y criaturas gigantes que cobran vida ante los ojos del público.

Funciones:

Jueves: 22:00 hs.

Viernes, sábado y domingo: 20:00 y 22:00 hs.

Además, Diario Panorama te invita a vivir esta experiencia en primera fila con un sorteo de entradas.

Para participar, seguí las instrucciones publicadas en el Instagram de @diariopanoramasde y sumate a la diversión.

¡No te pierdas la oportunidad de viajar al mundo jurásico sin salir de Santiago!