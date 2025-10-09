Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2025 | 21º
X
Locales

El Circo de los Dinosaurios llegó a Santiago del Estero y Diario Panorama sortea entradas

Entrá a la nota y enterate de cómo participar para ganarte entradas.

Hoy 23:12
Circo de los Dinosaurios

El asombro y la diversión se apoderan de Santiago del Estero con la llegada del Circo de los Dinosaurios, un espectáculo único que combina el arte circense con la magia del pasado prehistórico. Bajo la gran carpa instalada en Avenida Libertad y Sebastián Ávalos, los santiagueños podrán disfrutar de una experiencia inolvidable con dinosaurios realistas que sorprenden por su tamaño, movimiento y sonido.

Un show para toda la familia
El circo ofrece funciones para grandes y chicos, con una puesta en escena llena de luces, música, acrobacias y criaturas gigantes que cobran vida ante los ojos del público.

Funciones:

Jueves: 22:00 hs.

Viernes, sábado y domingo: 20:00 y 22:00 hs.

Además, Diario Panorama te invita a vivir esta experiencia en primera fila con un sorteo de entradas.

Para participar, seguí las instrucciones publicadas en el Instagram de @diariopanoramasde y sumate a la diversión.

¡No te pierdas la oportunidad de viajar al mundo jurásico sin salir de Santiago!

TEMAS Circo de los Dinosaurios

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Trascendió el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
  2. 2. Triple crimen de Florencio Varela: una de las detenidas se quebró, dijo que “le robaron 30 kilos de cocaína al Duro” y contó detalles escalofriantes
  3. 3. Finalizó el velorio de Miguel Ángel Russo en la cancha de Boca: así fue su emotiva despedida
  4. 4. Tragedia en la Plaza Gorostiaga: un hombre falleció mientras realizaba ejercicios físicos
  5. 5. Se tragó 8 ranas vivas para aliviar un dolor y terminó peor
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT