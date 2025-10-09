En imágenes: así se vivió la segunda jornada del Súper 8 de Hockey 2025 en Santiago

Santiago del Estero recibió a los ocho mejores equipos del país en la fase final de la Superliga de Hockey, que se disputará hasta el 12 de octubre.

09/10/2025

Este miércoles comenzó el Súper 8 de Hockey 2025, en Santiago del Estero, que reúne a los ocho mejores clubes del país en busca del título de la Superliga de Hockey (SLH). El torneo se extenderá hasta el 12 de octubre, con intensa acción y partidos que definirán al campeón del año.

El certamen promete varios días de alto nivel competitivo, con clubes históricos y jóvenes talentos en acción, mientras los fanáticos disfrutan de la pasión y el espectáculo en el estadio anfitrión.

