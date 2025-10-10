Plenario de ATSA con un contundente apoyo a Fuerza Patria Peronista

“Estamos militando activamente en toda la provincia”, remarcaron los delegados gremiales.

Hoy 00:54

El gremio ATSA realizó esta noche un plenario de delegados y afiliados en las colmadas instalaciones de su Polideportivo en El Zanjón, apoyando a los candidatos de Fuerza Patria Peronista. El acto contó con la presencia de los secretarios generales a nivel nacional, Héctor Daer; y provincial, José Arce; acompañando a los candidatos a senador, José Emilio “Pichón” Neder; a diputado nacional, Marcelo Barbur; y a diputado provincial, Gerardo Montenegro.

La apertura estuvo a cargo de José Arce, quien agradeció “a los afiliados, delegados y Comisión Directiva. Estamos militando activamente en toda la provincia para llenar las urnas con los votos de Fuerza Patria Peronista”, remarcó.

Neder

A continuación, José Emilio Neder destacó “el proyecto de solidaridad y compromiso de los trabajadores, en este caso de la salud, que tanto saben de poner el cuerpo y la fuerza para ayudar al otro. En esta hora tan difícil que vive Argentina necesitamos la unidad, fuerza y decisión de cada uno de ustedes para enfrentar la crueldad de un gobierno nacional que viene por la salud pública y por los derechos del pueblo”.

“Mi compromiso es seguir levantando la voz, defendiendo y representando en el Congreso a los trabajadores, a los estudiantes, a los discapacitados, a la salud pública que nos legaron Perón y nuestro comprovinciano Ramón Carrillo. A ganar el 26 de octubre”, exhortó.

Daer

En el cierre habló Daer. “Este gobierno nacional no tiene límites para la destrucción del Estado, y no le interesan los trabajadores. Estamos aquí porque el peronismo tiene que triunfar, en Santiago del Estero y en el país, para ponerle freno a la derecha. Lo que está en juego nos trasciende a todos, es el futuro”, señaló.

“Si al endeudamiento le suman la destrucción del Estado, no habrá posibilidad de recuperación a corto y mediano plazo. Nos están llevando a un momento límite, por eso hay que salir más que nunca a militar y ganar. Pichón Neder es un emblema del peronismo que nos garantiza compromiso en defensa de los trabajadores”, puntualizó.

“Hablan de libertad y la única libertad que aplican es libertad para que las corporaciones financieras hagan lo que quieran dejándonos de herencia más y más deuda. El 26 de octubre no hay que equivocarse, el voto tiene que ser para el peronismo”, concluyó.