Gran expectativa: salen a la venta las entradas para el Festival de Jesús María 2026

Hoy 07:06

Las entradas para asistir a la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María se ponen a la venta este viernes.

Los boletos se podrán adquirir, a partir de las 10, de manera online en la plataforma paseshow.com.ar.

Además, desde el próximo martes, también estará habilitada, dos veces por semana (martes y jueves, de 18 a 21), la venta presencial en las boleterías del anfiteatro, ubicado en la calle Cleto Peña 82, en Jesús María.

Cabe señalar que los niños de 0 a 4 años ingresarán gratis. En tanto, los que tengan entre 5 y 11 años abonarán como menores. A partir de los 12 años, abonan entrada general.

El festival se desarrollará desde el 8 de enero al 18 de enero de 2026 en el Anfiteatro José Hernández.