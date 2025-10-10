Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2025 | 21º
X
Regionales

Gran expectativa: salen a la venta las entradas para el Festival de Jesús María 2026

Los tickets se podrán adquirir desde este viernes de manera online. Además, desde el próximo martes, también estará habilitada, dos veces por semana, la venta presencial en las boleterías del anfiteatro.

Hoy 07:06

Las entradas para asistir a la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María se ponen a la venta este viernes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los boletos se podrán adquirir, a partir de las 10, de manera online en la plataforma paseshow.com.ar.

Además, desde el próximo martes, también estará habilitada, dos veces por semana (martes y jueves, de 18 a 21), la venta presencial en las boleterías del anfiteatro, ubicado en la calle Cleto Peña 82, en Jesús María.

Cabe señalar que los niños de 0 a 4 años ingresarán gratis. En tanto, los que tengan entre 5 y 11 años abonarán como menores. A partir de los 12 años, abonan entrada general.

El festival se desarrollará desde el 8 de enero al 18 de enero de 2026 en el Anfiteatro José Hernández.

TEMAS Provincia de Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Plenario de ATSA con un contundente apoyo a Fuerza Patria Peronista
  2. 2. El tiempo para este viernes 10 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 37ºC
  3. 3. La opositora venezolana María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025
  4. 4. “¡Estoy en shock!”: la reacción de Corina Machado al enterarse que ganó el Premio Nobel de la Paz
  5. 5. Central Córdoba recibe a Unión de Santa Fe en un duelo clave por la clasificación a los playoffs
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT