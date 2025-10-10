Israel anunció que comenzó el alto el fuego en Gaza tras aprobar el acuerdo con Hamas

El Ejército lo informó en un comunicado a través de X horas después de que el gobierno de Tel Aviv ratificara el plan de paz presentado por Donald Trump.

Hoy 07:44

El Ejército de Israel afirmó que el acuerdo de alto el fuego con Hamas entró en vigor a mediodía de este viernes, hora local, y apuntó que sus tropas se estaban retirando a las líneas acordadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El anuncio se produjo después de que los palestinos reportaran intensos bombardeos durante la mañana en el enclave, horas después de que el gobierno israelí dio luz verde al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja, la liberación de los rehenes restantes y de prisioneros palestinos.

La aprobación fue un paso clave hacia el final de una devastadora guerra de dos años que ha desestabilizado Oriente Medio.

Un breve comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la madrugada del viernes indicó que el gobierno aprobó el “esquema” de un acuerdo para liberar a los rehenes, sin mencionar otros aspectos del plan más polémicos.