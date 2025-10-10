Ingresar
Scarlett Johansson en conversaciones para un papel clave en el remake de un clásico de Disney

Disney retoma el desarrollo de la nueva versión de Enredados, con Michael Gracey en la dirección y un posible fichaje estelar para el papel de Madre Gothel.

Hoy 07:48

El remake en acción real de Enredados vuelve a ponerse en marcha tras varios meses de pausa. Según informó Deadline, Scarlett Johansson se encuentra en conversaciones para interpretar a Madre Gothel, la villana del clásico de Walt Disney Animation Studios estrenado en 2010.

El proyecto había sido suspendido en abril de 2024 luego del discreto desempeño del remake de Blancanieves, que recaudó 206 millones de dólares frente a un presupuesto estimado de entre 240 y 270 millones. Sin embargo, Disney ha decidido reactivar el desarrollo de Enredados, convencido del potencial comercial de sus películas animadas más recientes adaptadas a acción real.

La película se encuentra ahora en una nueva fase inicial de producción, con Michael Gracey (El gran showman, Better Man) confirmado como director y Jennifer Kaylin Robinson a cargo del guion.

Según el medio, la elección de retomar el proyecto responde a la buena recepción de otros remakes recientes como La Sirenita, Aladdin, La Bella y la Bestia y Lilo y Stitch, esta última convertida en la película más taquillera de Disney en 2025, con 1.030 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

La cinta original, dirigida por Nathan Greno y Byron Howard sobre un guion de Dan Fogelman, se inspiró en el cuento de los hermanos Grimm y fue nominada al Oscar a Mejor Canción Original por “I See the Light”, interpretada por Zachary Levi y Mandy Moore. Con casi 600 millones de dólares en taquilla, Enredados se posicionó entre las diez películas más exitosas de 2010 y dio origen a un cortometraje y una serie animada posterior.

Si se concreta la incorporación de Scarlett Johansson, su presencia podría aportar un atractivo adicional a esta esperada reinterpretación del cuento clásico que Disney planea llevar nuevamente a la gran pantalla.

