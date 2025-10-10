Olímpico busca recuperarse en Comodoro ante Gimnasia por la Liga Nacional

El Negro bandeño tendrá acción esta noche desde las 21 con el desafío de dejar atrás la dura derrota ante Obras y reencontrarse con su juego.

Hoy 08:00

Olímpico de La Banda vuelve a salir a la ruta desde las 21 con una parada especial: enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el Socios Fundadores, en un partido que no solo promete emociones en la cancha, sino también un condimento extra en los bancos, ya que el entrenador del elenco santiagueño, Martín Villagrán, regresará al club donde hizo historia.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El técnico bandeño dirigió al Gimnasia durante ocho temporadas consecutivas, entre 2017 y 2025, y dejó una huella imborrable. Bajo su mando, “Verde”, fue protagonista en varios torneos y Villagrán se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club (305) en la Liga Nacional, superando a Fernando Duró. Este viernes, por primera vez, volverá a su antigua casa, pero del lado rival.

En lo deportivo, Olímpico buscará levantar cabeza tras su caída ante Obras Basket (86-67), un partido en el que nunca logró encontrar fluidez ofensiva. Villagrán sabe que el equipo todavía está “en construcción”, pero confía en el talento de jugadores como Edwin Mijares, Franco Vieta y José Ascanio para recuperar la identidad de juego y sumar su segunda victoria en la temporada.

Por su parte, Gimnasia, dirigido por Pablo Favarel, llega con el ánimo en alza luego del triunfo en el debut ante San Martín de Corrientes (81-65), con una gran actuación de Sebastián Carrasco, quien fue el goleador con 19 puntos. El elenco patagónico buscará mantener su invicto y seguir firme en la parte alta de la tabla.