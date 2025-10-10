Exgendarme mató de un disparo a un delincuente que intentó ingresar en su casa

El episodio sucedió durante la madrugada en el barrio Misky Mayu.

Hoy 09:00

Un delincuente fue ultimado de un disparo por un exgendarme que lo sorprendió cuando intentaba ingresar en su vivienda del barrio Misky Mayu de la ciudad de La Banda durante las primeras horas de este viernes.

El hecho sucedió en un inmueble ubicado cerca del Sector 5. Trascendió que el exfuncionario de la fuerza de 57 años y de apellido Acosta, extrajo un revolver calibre 22 con el que disparó en el pecho al malviviente, que tras recibir el impacto intentó escapar del lugar pero cayó desplomado a los pocos metros, frente a una despensa.

Aparentemente, el fallecido habría intentado ingresar junto a un cómplice -que se dio a la fuga- por el techo de la casa cuando fue sorprendido, alrededor de las 5 de la mañana.

El lugar donde el delincuente cayó tras recibir el disparo.