San Lorenzo quiere consolidarse en zona de playoffs y complicar al San Martín de Romagnoli

Desde las 14:30, el Ciclón buscará sumar tres puntos para consolidarse en zona de playoffs, mientras que el Santo sanjuanino, comprometido con el descenso, necesita ganar para seguir con vida en el torneo.

Hoy 08:29

San Lorenzo y San Martín de San Juan abrirán la jornada de viernes desde las 14:30 en el Estadio Pedro Bidegain, en un partido con realidades opuestas y mucho en juego. El equipo azulgrana quiere volver al triunfo para afianzarse en la pelea por la clasificación, mientras que el elenco sanjuanino está urgido por sumar para escapar del fondo.

El conjunto dirigido por Facundo Ayude no atraviesa su mejor momento: ganó solo uno de los últimos cinco partidos (2-0 frente a Godoy Cruz) y viene de perder 2-1 ante Lanús. Aun así, el Ciclón se mantiene sexto en la Zona B con 16 puntos, a cuatro de la línea de clasificación, por lo que una victoria lo dejaría bien perfilado para el tramo final del Clausura.

En lo institucional, el clima sigue siendo tenso en Boedo. La Cámara Civil determinó que la supuesta acefalía del club fue irregular, lo que permitió el regreso de Marcelo Moretti como presidente. Sin embargo, el conflicto interno continúa: Ulises Morales, titular de la Asamblea, aseguró que “vamos a chequear que cumpla con la contracautela”, en referencia a los 40 millones de pesos exigidos para la restitución.

Por el lado del visitante, San Martín (SJ) llega con la soga al cuello. El equipo de Leandro “Pipi” Romagnoli se encuentra último tanto en la tabla general como en la de promedios, con 20 puntos, a uno de Aldosivi y a cuatro de Talleres. Una derrota en el Nuevo Gasómetro podría dejar al Santo sin DT y con serias complicaciones en su lucha por la permanencia.