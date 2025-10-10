Ingresar
San Martín de San Juan amargó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y mantiene la ilusión

El Verde se impuso por 1-0 para lograr el primer triunfo como visitante y soñar con quedarse en Primera.

Hoy 16:58
San Martín de San Juan festejo

San Lorenzo perdió como local por 1-0 frente a San Martín de San Juan, en un encuentro correspondiente a la 12ª fecha de la Liga Profesional. El único gol del partido lo convirtió Diego González a los 31 minutos del segundo tiempo, dándole una victoria clave al conjunto sanjuanino en su lucha por la permanencia.

Con este resultado, ambos equipos se mantienen en zona de clasificación a los playoffs, aunque el Santo sanjuanino dio un paso firme en su objetivo de asegurar la categoría, mientras que el Ciclón dejó escapar una oportunidad importante de afianzarse entre los primeros puestos.

Ovación, homenaje y polémica en el Nuevo Gasómetro

La tarde en el Pedro Bidegain tuvo momentos cargados de emoción. Antes del inicio del partido, los hinchas brindaron una ovación a Leandro Romagnoli, ídolo azulgrana y actual entrenador del equipo. Además, hubo un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo.

Sin embargo, no todo fue reconocimiento: Néstor Ortigoza, exjugador y dirigente del club, fue blanco de insultos y reproches por parte de un sector de la hinchada, en medio de un clima de descontento por la actualidad institucional y futbolística del club.

