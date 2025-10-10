En vivo: San Lorenzo quiere consolidarse en zona de playoffs y complicar al San Martín de Romagnoli

Desde las 14:30, el Ciclón buscará sumar tres puntos para consolidarse en zona de playoffs, mientras que el Santo sanjuanino, comprometido con el descenso, necesita ganar para seguir con vida en el torneo.
San Lorenzo y San Martín de San Juan abrirán la jornada de viernes desde las 14:30 en el Estadio Pedro Bidegain, en un partido con realidades opuestas y mucho en juego. El equipo azulgrana quiere volver al triunfo para afianzarse en la pelea por la clasificación, mientras que el elenco sanjuanino está urgido por sumar para escapar del fondo.
