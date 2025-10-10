Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2025 | 36º
X
Somos Deporte

En vivo: San Lorenzo quiere consolidarse en zona de playoffs y complicar al San Martín de Romagnoli

Desde las 14:30, el Ciclón buscará sumar tres puntos para consolidarse en zona de playoffs, mientras que el Santo sanjuanino, comprometido con el descenso, necesita ganar para seguir con vida en el torneo.

Hoy 14:50

San Lorenzo y San Martín de San Juan abrirán la jornada de viernes desde las 14:30 en el Estadio Pedro Bidegain, en un partido con realidades opuestas y mucho en juego. El equipo azulgrana quiere volver al triunfo para afianzarse en la pelea por la clasificación, mientras que el elenco sanjuanino está urgido por sumar para escapar del fondo.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético San Lorenzo de Almagro Club Atlético San Martín de San Juan Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Exgendarme mató de dos disparos a un delincuente que intentó ingresar en su casa
  2. 2. El tiempo para este viernes 10 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 37ºC
  3. 3. Vecinos del Misky Mayu, tras la muerte de un delincuente: “Esto es tierra de nadie, vivimos presos en nuestras casas”
  4. 4. Un hombre incendió la casa de su ex pareja e intentó quitarse la vida en estado de ebriedad
  5. 5. Central Córdoba recibe a Unión de Santa Fe en un duelo clave por la clasificación a los playoffs
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT